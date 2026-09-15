Slukas nema dilemu: Za mene je Željko Obradović najbolji evropski trener svih vremena
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 11:24
"Imam neverovatno poštovanje prema njegovoj filozofiji, ali i prema načinu na koji razmišlja van terena i na njemu"
Imali su Kostas Slukas i Željko Obradović plodonosnu saradnju u Fenerbahčeu. Sudbina je htela da njih dvojica ponovo sarađuju posle šest godina, ovog puta u Panatinaikosu.
Iskusni plejmejker trebalo bi na parketu da predstavlja produženu ruku najtrofejnijeg evropskog trenera, a koliko Slukas ceni Obradovića moglo je da se vidi na proteklom "medija deju" atinskih Zelenih, gde je vremešni plej govorio o tome šta je za njega Željko Obradović.
"Kada sam otišao u Fefnerbahče imao sam 25 godina i bio sam igrač uloge. Uz njegovu pomoć i vođstvo uspeo sam da odem kao vodeći igrač. Imam neverovatno poštovanje prema njegovoj filozofiji, ali i prema načinu na koji razmišlja van terena i na njemu. Mislim da je uneo novitete u način na koji radi, kao i o tome kako razmišlja o celokupnoj organizaciji, a ne samo parketu, već i o odnosu sa igračima i stručnim štabom", rekao je kapiten Panatianikosa za grčku Gazetu.
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Istakao je šta je za Obradovića najvažnije.
"Reč koja stalno izlazi iz njegovih usta i sa kojom se apsolutno slažem jeste poštovanje. Radi se o poštovanju prema saigračima, trenerima, naravno klubu i navijačima. Ovo u kombinaciji sa spuštenim glavama i radim je nešto što moramo da primenimo".
Nastavio je Slukas da priča biranim rečima o nekadašnjem treneru Partizan Mozzart Beta.
"Nije tražio ništa konkretno od mene, jer se očigledno poznajemo. Zajedno smo pet godina. Kao što sam već rekao, imam bezgranično poštovanje prema načinu na koji radi i kako razmišlja. Za mene i mimo košarke je radna etika nešto što neverovatno poštujem kod svih ljudi. Možda na kraju nećete uspeti, ali znajte da ste se borili, radili za to, da ste se mučili i ta je to ono što volite. To je ono što još više poštujem kod trenera Obradovića i za mene je on ubedljivo najbolji trener svih vremena u Evropi".
Ono što je vremešni Grk nagovestio jeste da bi ovo mogla da bude njegova poslednja igračka sezona.
"Želim da vidim kako će ova sezona proći. Želim da ispunim očekivanja i zahteve koji dolaze sa onim što predstavljam, kao kapiten i kao Kostas Slukas, kao i sa svim onim što predstavljam godinama unazad. Trener, tim i navijači imaju očekivanja od mene. Ukoliko ne budem mogao da ispunim očekivanja, onda će ovo biti moja poslednja sezona, a videću i kako se moje telo bude generalno osećalo. Sve u svemu, ne mislim da će ovo trajati još dugo i verujem da ću prestati dok još uvek budem igrao na visokom nivou", zaključio je Slukas.