Slukas nema dilemu: Za mene je Željko Obradović najbolji evropski trener svih vremena

Imali su Kostas Slukas i Željko Obradović plodonosnu saradnju u Fenerbahčeu. Sudbina je htela da njih dvojica ponovo sarađuju posle šest godina, ovog puta u Panatinaikosu.

Iskusni plejmejker trebalo bi na parketu da predstavlja produženu ruku najtrofejnijeg evropskog trenera, a koliko Slukas ceni Obradovića moglo je da se vidi na proteklom "medija deju" atinskih Zelenih, gde je vremešni plej govorio o tome šta je za njega Željko Obradović.

"Kada sam otišao u Fefnerbahče imao sam 25 godina i bio sam igrač uloge. Uz njegovu pomoć i vođstvo uspeo sam da odem kao vodeći igrač. Imam neverovatno poštovanje prema njegovoj filozofiji, ali i prema načinu na koji razmišlja van terena i na njemu. Mislim da je uneo novitete u način na koji radi, kao i o tome kako razmišlja o celokupnoj organizaciji, a ne samo parketu, već i o odnosu sa igračima i stručnim štabom", rekao je kapiten Panatianikosa za grčku Gazetu.