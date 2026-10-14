Nikolićeva misija – osvajanje Stamford bridža: Jović adut, Varga džoker

AEK je napravio dobru uvertiru pred meč drugog kola Lige šampiona, pobedom nad OFI-jem sa 3:0 na Aja Sofiji. “ Na ovom nivou, utakmice su teške. Želimo da pružimo dobru igru i osvojimo tri boda. Znamo da su svi protivnici teški. Pokušaćemo da budemo agresivni, da igramo dobar fudbal i da ostvarimo tri velika boda. Šahtjor je veoma dobar tim, ima mnogo dobrih brazilskih igrača, dobri su s loptom u nogama, ali i bez nje. Igraju lep fudbal, ne smemo da pravimo greške i moramo biti spremni. Imaćemo 10.000 naših navijača koji će nam dati inspiraciju. Želimo da igrači uživaju u igri. Već smo dokazali da možemo da uspemo i pokušaćemo da to pokažemo ”.

Grčki šampion je prošle godine igrao odlično na gostovanjima u Ligi konferencije.

„Ne mogu da donesem nikakve zaključke. Kažu da smo neverovatni na Aja Sofiji, a ne toliko u gostima. Ali mislim da igramo dobro i kod kuće i u gostima. Normalno je da igramo dobro kod kuće. U Ligi šampiona je svaka utakmica zahtevna, posebno u gostima. Borićemo se, i ne vidim nikakvu vezu sa prošlom godinom. Govorimo o dva nivoa više, bez potcenjivanja Lige konferencije. Uživali smo prošle godine, ali sada smo na drugom nivou, po energiji i kvalitetu, i pokušaćemo da to pokažemo. U našim je rukama, imamo pun rezervoar i daćemo sve od sebe da pobedimo”.

Za grčkog šampiona igra Ukrajinac Zubkov, nekadašnji igrač Šahtjora.

“On je odličan igrač i osoba. Pokušava da se adaptira, bio je povređen sa reprezentacijom, imao je problema sa leđima, ali trenira i spreman je. U Šahtjoru su tri ili četiri igrača iz vremena kada je on tamo igrao. Mnogo toga se promenilo”, istakao je Nikolić.

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

Srpski stručnjak ne može da računa samo na albanskog golmana Strakošu. Varga će verovatno početi s klupe, dok će napad predvoditi srpski reprezentativac Luka Jović. Mijat Gaćinović nije najavljen kao starter.

Za domaćina neće igrati povređeni Eginaldo, Marlon, Gram i Irakli Azarov, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde. Pedrinjo je rovit, ali će igrati. Pohvalio je trener Šahtjora Arda Turan srpskog stručnjaka.

“Suočićemo se sa timom koji ima odličnog trenera”, rekao je turski strateg koji se pominje kao najozbiljniji kandidat za pražnjeno mesto selektora svoje zemlje posle otkaza za Italijana Vinčenca Montele.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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LIGA ŠAMPIONA - 2. KOLO

Utorak

Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:2)

/Suarez 22, Dumbija 75/

Sabah - Slavija Prag 2:0 (2:0)

/Paris 49, Mikels 88/

Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)

/Barios 1, Lukman 79/

Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)

/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/

Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)

/Martines 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermand 87/

Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)

/Gruda 71/

Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)

/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/

Viking - Bajern 3:3 (2:0)

/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60, Dijaz 71/

Arsenal - Lil 3:0 (0:0)

/Timber 64, Eze 67, Saka 71/

Sreda

18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28) MOZZART RELAX

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35) MOZZART RELAX

21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95) MOZZART RELAX

21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)

21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)

21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)

21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60) MOZZART RELAX

21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama