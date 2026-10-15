Novi Pazar sa Lalatovićem i Ljajićem mora da igra plej-of

Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 14:13
"Nisam sedam godina bio na moru, pa sam dve ponude odbio, dok se sa niškim Radničkim nisam dogovorio. I onda me je Bog nagradio. Želeo sam da se vratim u Pazar, da dočekam i Evropu", rekao je Nenad Lalatović na drugoj promociji u Novom Pazaru
Generalni sekretar Novog Pazara Fikret Međedović i fudbalski trener Nenad Lalatović zajedno pred novinarima – treći put ista slika za nekih osam meseci. Najpre februarska dobrodošlica, pa prijateljski rastanak krajem maja, uz koji sada može da ide ona odredba "na određeno vreme". Dve strane ponovo su jedno, jer je harizmatični Lalatović i zvanično novi-stari glavnokomandujući po pitanju struke u Pazaru. Pre par dana već viđen u Nišu, promovisan je u pres sali Gradskog stadiona.
Ima neka neka tajna veza, ispada tako. Sada je i pojačana "faktorom Adema Ljajića". Popularni trener i bivši reprezentativac Srbije dele komplimente jedan drugom već duže vreme prizivajuću konekciju na neki način. Konačno je došao i taj trenutak – Lalatović na klupi Pazara, Ljajić sa kapitenskom trakom oko ruke kao njegova produžena ruka na terenu.
"Da se zahvalim prethodnom stručnom štabu i Strahinji Panduroviću, koji je radio fenomenalan posao. Ostavili su zdrave i spremne igrače, svih 28. Novog trenera ne treba puno predstavljati. Bio je u konkurenciji i Tomislav Sivić, kao i još dva imena. Razgovor sa Lalatovičem trajao je dva minuta, preko telefona smo se rukovali. Zbog njega ste ovde, pa da ne dužim", rekao ne Međedović brojnim predstavnicima medija.
Izabrane vesti
Srž je rečenica novog stratega Plavih pri kraju brifinga sa "sedmom silom".
"Novi Pazar sa Nenadom Lalatovićem i Ademom Ljajićem mora da igra plej-of".
Očekivano, bilo je dosta emocija.
"Kao da nisam ni odlazio. Znao sam da ćemo opet sedeti zajedno. Teška srca sam otišao iz ovog grada, gde sam postao bolji čovek u svakom smislu. Svima sam zahvalan – pazarskim očevima, majkama i deci. Zaželeo sam se onih njihovih trotineta. Srećan sam i daću sve od sebe da napravimo dobre rezultate", kazao je Lalatović.
Pohvalio je rad sportskog sektora Novog Pazara.
"Sa najmanjim budžetom su napravili dobar tim, kao da su imali deset miliona. To je majstorski uradio Fikret Međedović. Uvek sam se pitao kako Pazar redovno 'skocka' kvalitetnu ekipu".
Otkrio je da je imao više varijanti za nastavak karijere
"Dve odlične su došle čim sam otišao, pa još jedna nedavno. Nisam sedam godina bio na moru, pa sam te prve dve odbio, dok se sa niškim Radničkim nisam dogovorio. I onda me je Bog nagradio. Želeo sam da se vratim u Pazar, da dočekam i Evropu. Ovaj tim zaslužuje da bude među četiri u ligi. Igrali su dobro kod Strahinje. Da su imali malo više sreće u nekim završnicama, ja danas ne bih bio ovde", konstatovao je Lalatović.
Prvi rival u drugom mandatu biće mu IMT.
"Rade Dunjić radi odličan posao, imaju kvalitetan tim. Moram da kažem da sam i u Vojvodini imao lepe trenutke, osvojio i trofej, ali ljubav kao u Pazaru nigde nisam doživeo. Jedna čekam da u nedelju nastavimo tamo gde smo stali. Sad bih potpisao da ostanem ovde do odlaska u inostranstvo. Prvi put sam rekao da želim da me isprate kako su me dočekali. Da nije bilo povreda, sigurno bismo igrali Evropu. Drago mi je što se Adem vratio, jedva čekam prvi trening da se vidim sa njim i ostalima. Znači, treba da nastavimo da igramo ovako, samo da imamo veću koncentraciju", poručio je Lalatović.