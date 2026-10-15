Novi Pazar sa Lalatovićem i Ljajićem mora da igra plej-of

Generalni sekretar Novog Pazara Fikret Međedović i fudbalski trener Nenad Lalatović zajedno pred novinarima – treći put ista slika za nekih osam meseci. Najpre februarska dobrodošlica, pa prijateljski rastanak krajem maja, uz koji sada može da ide ona odredba "na određeno vreme". Dve strane ponovo su jedno, jer je harizmatični Lalatović i zvanično novi-stari glavnokomandujući po pitanju struke u Pazaru. Pre par dana već viđen u Nišu, promovisan je u pres sali Gradskog stadiona.

Ima neka neka tajna veza, ispada tako. Sada je i pojačana "faktorom Adema Ljajića". Popularni trener i bivši reprezentativac Srbije dele komplimente jedan drugom već duže vreme prizivajuću konekciju na neki način. Konačno je došao i taj trenutak – Lalatović na klupi Pazara, Ljajić sa kapitenskom trakom oko ruke kao njegova produžena ruka na terenu.

"Da se zahvalim prethodnom stručnom štabu i Strahinji Panduroviću, koji je radio fenomenalan posao. Ostavili su zdrave i spremne igrače, svih 28. Novog trenera ne treba puno predstavljati. Bio je u konkurenciji i Tomislav Sivić, kao i još dva imena. Razgovor sa Lalatovičem trajao je dva minuta, preko telefona smo se rukovali. Zbog njega ste ovde, pa da ne dužim", rekao ne Međedović brojnim predstavnicima medija.