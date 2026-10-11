Od komplikacije do dominacije, jednostavna rešenja transformisala Zvezdu

Navijači Crvene zvezde kao da su gledali dva različita tima na Čika Dači. Jedan koji je bio u podređenom položaju u prvih 45 minuta, koji nije stvorio nijednu šansu za gol i davio se pod presingom ekipe Feđe Dudića, i drugi koji je u nastavku bio dominantan na terenu i izvojevao ubedljivu pobedu u srcu Šumadije. Taj drugi tim bi mogao da predstavlja personifikaciju onoga što pristalice srpskog šampiona žele da vide od izabranika Alberta Rijere.

Španski stručnjak je nakon meča izjavio da se njegov tim nekada trudi da zakomplikuje stvari na terenu, umesto da ih pojednostavi, ali se može reći da takve okolnosti idu pre svega na njegovu adresu. Ostao je dosledan sebi u Kragujevcu, krenuo je utakmicu sa bočnim štoperima na kontra stranama, što je ponovo stvaralo ozbiljne komplikacije u organizaciji napada crveno-belih. Radnički je bio pripremljen za borbu u sredini terena, znao je Dudić da će Zvezda igrati usko i kroz sredinu, pa su gostujući vezni igrači konstantno hvatani u zamku, bez mogućnosti da se okrenu ka domaćem golu. Onda kada se to promenilo, viđena je i potpuno druga slika na terenu.