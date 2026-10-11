Od komplikacije do dominacije, jednostavna rešenja transformisala Zvezdu
Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 10:55
Albert Rijera odustao od striktnih zahteva u poslednjoj liniji tima, što je ekspresno dalo željeni rezultat u Kragujevcu
Navijači Crvene zvezde kao da su gledali dva različita tima na Čika Dači. Jedan koji je bio u podređenom položaju u prvih 45 minuta, koji nije stvorio nijednu šansu za gol i davio se pod presingom ekipe Feđe Dudića, i drugi koji je u nastavku bio dominantan na terenu i izvojevao ubedljivu pobedu u srcu Šumadije. Taj drugi tim bi mogao da predstavlja personifikaciju onoga što pristalice srpskog šampiona žele da vide od izabranika Alberta Rijere.
Španski stručnjak je nakon meča izjavio da se njegov tim nekada trudi da zakomplikuje stvari na terenu, umesto da ih pojednostavi, ali se može reći da takve okolnosti idu pre svega na njegovu adresu. Ostao je dosledan sebi u Kragujevcu, krenuo je utakmicu sa bočnim štoperima na kontra stranama, što je ponovo stvaralo ozbiljne komplikacije u organizaciji napada crveno-belih. Radnički je bio pripremljen za borbu u sredini terena, znao je Dudić da će Zvezda igrati usko i kroz sredinu, pa su gostujući vezni igrači konstantno hvatani u zamku, bez mogućnosti da se okrenu ka domaćem golu. Onda kada se to promenilo, viđena je i potpuno druga slika na terenu.
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Španac i njegov stručni štab su jasno spoznali šta im prestavlja problem. Na poluvremenu su promenili su mesta Lukasenu i Nakajami, generalno raširili igru, oslonili se i na prodornost Osmana Bukarija, što je odmah dalo rezultata. Zvezda je čitavo drugo poluvreme napadala, stvarala šanse, možda mogla i do ubedljivijeg slavlja. Rijera je u pravom trenutku posegnuo i za izmenama, čime je uspeo da održi tonus svojim igračima, pa su Kragujevčani bili primorani na kapitulaciju.
Promena strana posebno je prijala Nakajami, koji je sa mnogo više lakoće izlazio iz zahtevnih situacija na terenu, poput one iz 67. minuta, kada hladokrvno rešio presing domaćih igrača i otvorio kontranapad za zicer u kom se našao Bamba Dijeng. Takođe, sa širinom koja je nastala u linijama tima, prostor da demonstrira izuzetnu sposobnost iznošenja lopte dobio je i mladi Stefan Gudelj. Novopečeni reprezentativac je u nekoliko navrata pokazao da onaj prodor kroz sredinu na Filips stadionu i dodavanje ka Mihajlu Cvetkoviću nije predstavljalo nikakvu slučajnost, već ozbiljan kvalitet.
Crvena zvezda je u Kragujevcu dobila neophodnu dozu samopouzdanja pred gostovanje Luganu. Može se reći da je ekipa Feđe Dudića predstavljala idealnu pripremu za ono što crveno-bele očekuje u Švajcarskoj, s obzirom na to da ekipa Matije Kroči Tortija takođe igra u ozbiljnom intenzitetu. Upravo na takav način Lugano je odigrao i juče protiv Lucerna. Nije se zadovoljio ni kod rezultata 2:0, pa ni kod 3:0, potpuno onesposobivši goste koji su utakmicu okončali bez izrazite prilike za gol.
Ostaje da se vidi da li će Rijera nakon utakmice u Kragujevcu odustati od ideje sa postavkom poslednje linije ili će istrajati. Španac takav rezon pravda činjenicom da štoperi na suprotnim stranama imaju bolji pregled terena. To verovatno i jeste tako, ali u ovom trenutku ni Lukasen ni Nakajama nisu u stanju da taj pregled igre pretvore u prednost na samom terenu, što bi moglo da izazove komplikacije i u Švajcarskoj. Lugano je najagresivniji upravo u manevru. Anto Grgić i Danijel dos Santos su uvek blizu lopte, što bi u slučaju nepreciznih dodavanja iz poslednje linije, moglo da napravi brdo problema Crvenoj zvezdi na otvaranju Lige konferencije.
Rijera se nalazi u komplikovanoj situaciji, jer želi da implementira nova rešenja, a vreme mu to ne dozvoljava. Stigli su mečevi u Evropi, u kojima nakon svega viđenog u traumatičnim kvalifikacijama nema mnogo prostora za nove rezultatske neuspehe, a samim tim ni za preveliko eksperimentisanje na terenu. Umesto komplikovanih, neophodno je izabrati jednostavna rešenja, a to je u fudbalu najteže.