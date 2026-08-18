Olimpijakos samo puni kasu: Još jedna velika prodaja - slilo se 63.500.000 evra

Pravi posao odradio je Olimpijakos, koji je Andrea Luiza doveo iz Portugala za 6.750.000 evra i prodao ga za duplo više novca, na konto toga da na bonuse i narednu prodaju može samo da slije još miliona u kasu. Prodaje li se prodaje u Oliju, a na sve to se i dovodi, tako da treba obratiti pažnju ove sezone na tim iz Pireja, koji ima prelazni rok za udžbenike. Zaradili su pomenutih 63.350.000 evra i potrošli duplo manje, a opet su se ozbiljno pojačali za sve izazove koji im slede tokom ove sezone na tri fronta.

Da se podsetimo – najveća prodaja je Konstantinos Colakis u Hal Siti (23.300.000 evra), sledi desni bek Koštinja koji je otišao u Brajton (15.500.000 evra), Fransisko Ortega u River Plejt (5.000.000 evra), Gabrijel Strefeca u Palermo (4.000.000 evra), Đulijan Bjankone u Anderleht (2.500.000 evra) i Doron Lejnder koji je otišao u Hapoel iz Tel Aviva (350.000 evra). Sa Andreom Luizom, puna kapa, puna kasa.

Na pojačanja su potrošili 30.500.000 evra, duplo manje nego što su zaradili i na kraju su napravili odličnu ekipu sa tim novcem. Prelazni rok, prava bombonica, što se kaže u žargonu.

Najveće pojačanje je štoper iz Notingem Foresta, Dejvid Karmo, koji je stigao iz Notingem Foresta za 9.000.000 evra. Ujedno, drugi štoper koji je stigao je Zinedin Smajlović iz Sandefjorda, takođe jedan od najskupljih defanzivaca u istoriji kluba (5.000.000 evra), dok je za isti novac stigao i Nair Tiknizjan iz Crvene zvezde. Đoel Roka iz Đirone je takođe došao za 5.000.000 evra, Pablo Mofeo iz Majorke desni bek za njim (2.700.000 evra), a ne treba zaboraviti ni Balšu Popovića takođe iz Crvene zvezde za 1.500.000 evra. Treba napomenuti i desnog beka Manolisa Saliakasa iz Sent Paulija (1.300.000 evra).

Prelazni rok za primer, kako se radi posao.