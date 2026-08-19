Partizan nije dobio iz FSS vesti kojima se nadao: Nema odlaganja u Lučanima

U Partizanu su dobili signal da je najbolje da zatraže tumačenje odrezane kazne, jer je ona trebalo da bude odrađena protiv Radničkog u Nišu u 3. kolu, ali je ta utakmica odložena. Pa su u Humskoj pitali Pravnu službu FSS-a da li je, ipak, moguće da suspenzija ostane vezana za taj meč. Da bi onda mogli da mirno odlože Lučane...

Nakon što je Komisija za žalbe odbila krajem prošle nedelje žalbu Partizana, malo su se uzburkali duhovi na Terazijama i tražio se modus kako da se, ipak, izađe u susret klubu iz Humske.

Ipak, odgovor Pravne komisije Fudbalskog saveza Srbije koji je stigao sinoć nije išao na ruku Partizanu. U saopštenju koji je potpisao Ivan Nikolić, predsednik Disciplinske i Etičke komisije FSS, pored ostalog, stoji:

„Želimo da podsetimo da su isključena dva igrača FK Partizan, Demba Sek u Šapcu i Aleks Zeković na utakmici protiv FK IMT, te da je upravo FK Radnički Niš tražio od organa Zajednice klubova Super i Prve lige i organa FSS, da oni odrade svoje kazne upravo na utakmici planiranoj za 09.08 2026. godine, u Nišu, ili u bilo kom drugom terminu kada bude bila igrana prvenstvena utakmica Radnički Niš - Partizan u Nišu, kao i da na istoj ne prisustvuju navijači FK Partizan.

U toj situaciji je takođe primenjen potpuno istovetan i jedino u propisima utemeljen princip, da oni izdržavaju kazne na prvim narednim prvenstvenim - kup utakmicama, te je tako D. Sek već stekao pravo nastupa, dok je A. Zeković jednu utakmicu kazne odradio na meču sa Radničkim 1923 koja je odigrana 16.08.2026. u Beogradu.

Sledstveno izrečenom DEK FSS je konkretnog mišljenja da FK Partizan svoju kaznu zabrane prisustva publike kada klub gostuje treba da izdrži na svojoj prvoj narednoj utakmici kada klub gostuje, a nakon stupanja na pravnu snagu iste“.

Prema tome, dilema ostaje za Partizan: ili put u Lučane bez navijača ili odlaganje meča protiv Mladosti, ali onda večiti derbi bez Grobara. Na kraju balade, dileme ni nema, Partizan će u nedelju u 21 čas gostovati u Lučanima.