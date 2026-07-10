Portugalci optuženi za bojkot: Sabotirali su Ronalda! I prebacivali odgovornost i krivicu
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 12:16
"Šta ste očekivali, da će odjednom da se promeni? Svi znamo Kristijana, oduvek igra na isti način", kaže Juri Đorkaef
Biće podignut Zlatni globus, proći će Svetsko prvenstvo, a i dalje će se pričati o Kristijanu Ronaldu. Uveliko se diskutuje hoće li ga biti u timu za naredno Evropsko prvenstvo, čak se ide i dotle da je možda idealan trenutak za oproštaj na idućem Mundijalu, jer će Portugalija biti jedan od domaćina?!
Ne može se tako nešto naslutiti po jednom od poslednjih izlaganja Kristijana Ronalda, najavio je da mu je ovo poslednje Svetsko prvenstvo. Mada, nikad se ne zna... Spada među one sa kojima nikad nisi načisto, zbog nagona da se konstantno nadmeće i dokazuje. I dok veliki deo javnosti upire prstom u njega i sada već bivšeg selektora Roberta Martineza i smatra ih za najodgovornije za ranu eliminaciju, uprkos tome što imaju dobar tim, ima i onih koji su prstom pokazali ka saigračima.
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Juri Đorkaef optužio je Portugalce da su bojkotovali Kristijana Ronalda, da se uopšte nisu potrudili da mu pomognu.
"Ako povedeš Kristijana Ronalda, onda tim mora da igra za Kristijana Ronalda", rekao je Juri Đorkaef i nastavio:
"To uopšte nije bio slučaj, što se moglo i videti. Sabotirali su ga saigrači. Nisu ga podržali, nisu mu stvorili najbolje moguće uslove".
Stava je da su saigrači morali drugačije da se postave, a i Roberto Martinez, kada ga je već pozvao.
"Svi znamo Kristijana, oduvek igra na isti način. Šta ste očekivali, da će odjednom da se promeni? Ili ga ne zoveš u reprezentaciju ili ga ne stavljaš na teren. Ali, ako to uradiš, ako ga staviš - moraš da izgradiš tim oko njega".
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Uveren je da vezni red nije odradio posao.
"Ono što mi se nije dopalo kod ovog tima Portugalije, uprkos njihovom talentu, jeste to što je delovalo da svi prebacuju odgovornost i krivicu na Kristijana. U nekom trenutku su Vitinja, Fernandes i ostali morali da istupe. Ne možete stalno da očekujete od Kristijana da uradi sve. Nije on jedini koji mora da pravi razliku", podvukao je Juri Đorkaef.