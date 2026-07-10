Portugalci optuženi za bojkot: Sabotirali su Ronalda! I prebacivali odgovornost i krivicu

Biće podignut Zlatni globus, proći će Svetsko prvenstvo, a i dalje će se pričati o Kristijanu Ronaldu. Uveliko se diskutuje hoće li ga biti u timu za naredno Evropsko prvenstvo, čak se ide i dotle da je možda idealan trenutak za oproštaj na idućem Mundijalu, jer će Portugalija biti jedan od domaćina?!

Ne može se tako nešto naslutiti po jednom od poslednjih izlaganja Kristijana Ronalda, najavio je da mu je ovo poslednje Svetsko prvenstvo. Mada, nikad se ne zna... Spada među one sa kojima nikad nisi načisto, zbog nagona da se konstantno nadmeće i dokazuje. I dok veliki deo javnosti upire prstom u njega i sada već bivšeg selektora Roberta Martineza i smatra ih za najodgovornije za ranu eliminaciju, uprkos tome što imaju dobar tim, ima i onih koji su prstom pokazali ka saigračima.