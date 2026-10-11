Proradio inat u Sitiju: Buke će biti na svakom gostovanju, ali na kraju se čula samo naša pesma

“Prevaranti! Prevaranti!”, vikali su im sa tribina Enfilda, na naraznolikije načine pokušavali da ih izbace iz takta, optuživali ih (opradano?) da su prevarili čitavju jednu generaciju navijača, ali na terenu – Mančester Siti se nije dao. Očitao je Liverpulu lekciju i pobedom od 3:0 pokazao da ako i jeste trošio novac koji nije smeo, a svima je jasno da jeste, to je bar radio pametno. A, sve te silne prozivke sa tribina? Nisu potresle nikoga u gostujućem sastavu, pa ni poslovično mirnog trenera Enca Maresku.

“U ove poslednje dve ili tri nedelje nije bilo lako igračima da se nose sa situacijom. Rekao sam već tokom nedelje da moramo naučimo kako da živimo s tim, da živimo van te buke. Jer buke će uvek biti, na svim gostovanjima, tako da moramo da znamo kako s njom. Moramo da sa sobom nosimo našu buku, a ona nastaje kada dobijamo utakmice što smo danas i učinili… Na kraju utakmice naši su navijači pevali, tako da smo mi stvarali našu buku, a ne okruženje”, rekao je Mareska posle velikog derbija Premijer lige.

I to je sve u redu, tu je sve Mareska u pravu i niko mu na ovim rečima neće zameriti. Na ovim narednim međutim možda i hoće, mada i novinarsko pitanje jeste bila delimična provokacija jer mu je sugerisano da bi mogao da smanji slavlje dok ne vidimo kako će Premijer ligi kazniti Siti zbog brojnih finansijskih pravila koje su Građani kršili. Mareska očigledno ne razmišlja o tome.

“Ne možete da zamislite koliko sam srećan. Briga me za to. Ovde sam da pripremam i dobijam utakmice. Tako da se na nadam da ću sledeći put govoriti o ovoj situaciji kada dobijemo postupak na našu žalbu”.