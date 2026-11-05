Rascep u svlačionici Napolija: Na koga je ljut Politano i ko će da pomeri strance i Italijane?

Lorenco Luka i Kevin De Brujne su se častili psovkama, tu je već nešto moglo da se nagovesti. Postalo je javno kada je, u odsustvu kapitena Đovanija Di Lorenca, Mateo Politano izašao pred kamere i rekao da bi voleo da je i neko od saigrača tu pored njega da navijačima objasni teškog poraza od Porta (1:4), a ne “kao i uvek” samo Italijani. Nešto je očigledno zavarničilo i mediji sa Apenina odmah su počeli da spekulišu o tome šta se krije iza tog nezadovoljstva.

Gazeta delo Sport prva se javila da kaže da je Politano direktno ciljao na dvojicu osumnjičenih: Franka Angisu i veterana Amira Rahmanija, sa šestogodišnjim stažom u Napulju. Ne zbog toga što su oni posebno krivi za poraz na stadionu Dragao, već zato što su na terenu među važnijima u timu, ali nikada nisu tu da preuzmu odgovornost posle neuspeha.