Siseove igrarije pokrenule Kragujevčane, Zemunci pali na praznom Čika Dači

Da nije nje, verovatno bi vatrene navijačke grupe dva kluba, koje su inače u bratskim odnosima, združeno pratile prvi okršaj ovih rivala u elitnom rangu posle gotovo dve i po decenije, u kojem je imalo šta da se vidi. Na jednoj strani igrarije Mohameda Sisea , dvostrukog strelca i čoveka oko kojeg se vrtelo sve bitno u ofanzivnim dejstvima domaćeg tima u prvom poluvremenu, kada je meč i prelomljen. Na drugoj, mnogo šarmantniji Zemun nego, primera radi, u prethodnom kolu protiv još jednog Radničkog, iz Niša. Tada je ekipa trenera Milana Kuljića sve vreme stajala u debelom bunkeru i umalo izvukla bod, sada se, nakon prvog primljenog gola, otvorila, pokazala da i te kako ume da igra i stvara prilike, ali je prilično naivno primala golove.

Krenulo je i Kragujevčanima! Bez bodova i postignutih golova u prva dva kola, maler su razbili na premijeri na domaćem terenu, protiv Zemuna - 3:0 (2:0). Mora se reći očajnom terenu, koji očito nije odoleo torturi tropskih vrućina kojima smo izloženi već desetak dana u kontinuitetu (bićemo izgleda još toliko), u mučnom ambijentu praznih tribina, pošto je ovom utakmicom Radnički počeo da odrađuje kaznu od šest utakmica bez prisustva publike.

Moglo bi da se kaže da se Zemunci još nisu navikli na kriterijum suđenja u Mozzart Bet Superligi. Onaj koji je večeras diktirao Lazar Lukić bio je ispravan, kakav je na snazi već drugu sezonu u elitnom rangu, bez sviranja prekršaja za svaki duel na sredini terena. U nekoliko navrata, kada bi bili mekši u borbi za loptu, gosti su ostajali na travi, mahali prema glavnom arbitru, a za to vreme Kragujevčani bi već ulazili u povoljne prilike. Uglavnom ih je kreirao pomenuti Sise. Osim što je dva puta pogodio, imao je jedan centaršut sa sednog krila za Marušića, koji je sa peterca ciljao preko prečke, pa jedan sa levog krila, kada je Marušić odložio za Glavčića, a ovaj takođe gađao previsoko, a prilika ‘desetke’ Radničkog iz 31. minuta bila je povoljnija od obe iz kojih je postizao golove, ali nakon što je odradio teži deo posla i zaobišao sve čuvare, u situaciji jedan na jedan sa golmanom loše je zahvatio loptu. Drugi gol Sisea (@Nenad Kotlajić) Lovili su Kragujevčani od prvog minuta visokim presingom grešku Zemunaca na protivničkoj polovini, a ulovili je pred sosptvenim golom u 12. minutu. Loša poprečna lopta Vadzea na koju je krenuo Kadijević i tako “ispao” iz igre, Nikčević je presekao i povukao kontru, pravovremeno uposlio Sisea koji je pogodio pored Živkovića. Upario je Nikčevića i Sisea Feđa Dudić po desnom boku i dobio vrlo moćan tandem, dok je po levoj strani morao da improvizuje zbog kadrovskih problema o kojima je pričao u najavi meča (povrede Miletića i Dukića), pa je morao da se žrtvuje i malo se mučio Ilija Babić, kao levi bek na ovoj utakmici.

Promenio je trener Kuljić formaciju, kao i pozicije nekim bitnim igračiam u odnosu na prethodne utakmice, Zemun se razigrao. Akcija u kojoj Kalat petom pravi višak za Belakovića, ovaj elegantno centrira na glavu Parađini, a desni bek u naletu sa peterca glavom umesto u mrežu loptu šalje preko gola, jedna je od lepših koje su viđene od početka sezone u čitavoj ligi. Bio je i jedan volej Ljubomirca, nekoliko dobro izvedenih kornera agilnog Belakovića, i nekako baš u jeku najveće inicijative Zemuna, Radnički je udvostručio vođstvo. I ponovo je Sise predugo nosio loptu, ostao bez bloka zbog nešto sporijeh izlaska Bakića i udarcem po zemlji van ivice kaznenog prostora pogodio bliži ugao.