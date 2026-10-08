Rodrigao posle Zvezde neće dugo čekati na posao

Rodrigao je u Crvenoj zvezdi proveo nešto više od godinu i po dana pošto je došao kao slobodan igrač. Prethodno je šest meseci bio bez kluba nakon raskida ugovora sa Zenitom. Na početku je dobijao šansu kod Vladana Milojevića i često počinjao kao starter, ali mu se minutaža sa dolaskom Dejana Stankovića na klupu drastično smanjila. Ni Stankovićev naslednik Albert Rijera nije mnogo verovao u njega, dao mu je šansu na nekoliko mečeva i nakon gostovanja u Plzenju ga otpisao iz daljih projekcija. Zvezda je ispregovarala raskid ugovora, a Brazilac je sada najbliži povratku u domovinu.

Ponikao je u Atletiko Mineiru koji ga je često slao na pozajmice u manje klubove i nikada mu nije dao pravu šansu. Prelaskom u portugalski Žil Visente karijera mu je krenula uzlaznom putanjom, da bi usledila ruska epizoda u Sočiju i Zenitu. Sada je Atletiko Mineiro zainteresovan da vrati svoje dete nakon sedam i po godina.

Brazilski mediji pišu da klub iz Belo Orizontea nije jedini zainteresovan, jer još neki klubovi razmatraju šansu da angažuju iskusnog štopera bez plaćanja obeštećenja. Igrač nema ništa protiv povratka u rodnu zemlju, ali je zatražio nekoliko nedelja da razmisli i proceni šta mu je najbolja opcija.