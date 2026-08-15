Romano otkrio: Milan hoće Kostova, već je zvao Zvezdu

Konkretno, Fabricio Romano objasnio je kakva je situacija.

"Prvo što hoću da kažem vezano za Milan je da su zainteresovani za Vasilija Kostova iz Crvene zvezde, koji je veoma talentovan mladi igrač. Veoma je interesantan. Povezivan je sa Interom u poslednje vreme, oni su zainteresovani za njega, ali nisu uradili ništa konkretno, nisu poslali nikakvu ponudu. Pregovori nisu u toku sa Interom. Poslednjih par dana šta se dešava - rečeno mi je da je Milan kontaktirao Zvezdu i menadžere i da bi mogao da dođe u njihove redove 2027. godine. Milan je zainteresovan, ali imaju ozbiljnu konkurenciju iz Premijer lige i nekoliko timova koji bi mogli da ga potpišu odmah. Videćemo kakav projekat može Milan da mu iznese", kaže Romano.

Do sada smo od inostranih medija dobijali informacije da je najkonkretniji bio Inter, ali bilo je i neproverenih glasina. Pominjao se Arsenal, nedavno i Galatasaraj, a generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je letos rekao da je bilo mnogo poziva i ponuda i da će se sve razmatrati kada dođe ona prava. Sada je napoznatiji transfer mag otkrio da ima i zainteresovanih timova iz Premijer lige, kao i da postoje klubovi koji bi mogli da ga potpišu odmah, samo ostaje misterija o kojim se timovima radi.

Zna se da crveno-beli traže (barem) 20.000.000 evra na ime obeštećenja za Kostova i pitanje je da li će ta suma i porasti. Romano je naveo da bi plan bio isto kao Interov – kupovina, pa pozajmica. Za razliku od gradskog rivala koji bi ga poslao u Kaljari, Milan bi ga ostavio na pozajmici u Crvenoj zvezdi do leta 2027. godine.

Imali su šta da vide svi zainteresovani klubovi na startu nove sezone jer je do sada na šest utakmica već postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju. Tri puta je pogodio u Mozzart Bet Superligi Srbije i jednom u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Larna.