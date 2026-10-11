Saša Ilić: Tri dobre stvari... Nismo u situaciji da igramo lagano

„Ovo su za nas izuzetno bitna tri boda, s obzirom na to da dugo vremena nismo slavili, pogotovo na našem stadionu. To je prva stvar. Druga koja je pozitivna jeste da nismo primili gol, što se, mimo onih evropskih utakmica, desilo prvi put u našem prvenstvu. Treća dobra stvar je povratak Marija Jurčevića, koji je igrao više nego što smo očekivali, jer je takva utakmica bila, skoro do kraja“, precizirao je Ilić posle meča 11. kola Mozzart Bet Superlige.

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S druge strane, Ilić je sve vreme otkako je postao trener crno-belih govorio iskreno, ono što vidi i kako jeste. Tako da...

„Neke stvari nisu bile dobre, prvenstveno mislim da igrači moraju da shvate da mi sad nismo u situaciji da igramo lagano, da moramo da se borimo za svaki bod, da ne smemo da dolazimo u neke situacije da lako gubimo loptu i da nam protivnici stvaraju neke šanse maltene ni iz čega.“

Ekipa Strahinje Pandurovića je zaslužila makar gol da postigne, imala je bar pet zicera, dvaput uzdrmala stativu...

„Imali su Pazarci šanse, ali je dobra stvar da nismo primili gol. Imali smo mi ponovo dve stative, danas nismo pogodili, imali su oni na kraju stativu. To je fudbal.“