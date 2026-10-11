Saša Ilić: Tri dobre stvari... Nismo u situaciji da igramo lagano
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 19:27
"Ima nešto što mi se ne sviđa", kaže trener Partizana
Red zadovoljstva, red brige. Tako je izgledala konferencija Saše Ilića posle meča sa Novim Pazarom, koji je Partizan dobio pogotkom Žea desetak minuta pre kraja (1:0).
Pogled na semafor raduje crno-bele, ali je treneru jasno da izvedba nije bila u skladu sa zamislima. No, najpre o pozitivnim utiscima.
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„Ovo su za nas izuzetno bitna tri boda, s obzirom na to da dugo vremena nismo slavili, pogotovo na našem stadionu. To je prva stvar. Druga koja je pozitivna jeste da nismo primili gol, što se, mimo onih evropskih utakmica, desilo prvi put u našem prvenstvu. Treća dobra stvar je povratak Marija Jurčevića, koji je igrao više nego što smo očekivali, jer je takva utakmica bila, skoro do kraja“, precizirao je Ilić posle meča 11. kola Mozzart Bet Superlige.
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S druge strane, Ilić je sve vreme otkako je postao trener crno-belih govorio iskreno, ono što vidi i kako jeste. Tako da...
„Neke stvari nisu bile dobre, prvenstveno mislim da igrači moraju da shvate da mi sad nismo u situaciji da igramo lagano, da moramo da se borimo za svaki bod, da ne smemo da dolazimo u neke situacije da lako gubimo loptu i da nam protivnici stvaraju neke šanse maltene ni iz čega.“
Ekipa Strahinje Pandurovića je zaslužila makar gol da postigne, imala je bar pet zicera, dvaput uzdrmala stativu...
„Imali su Pazarci šanse, ali je dobra stvar da nismo primili gol. Imali smo mi ponovo dve stative, danas nismo pogodili, imali su oni na kraju stativu. To je fudbal.“
Opet je došla do izražaja sebičnost crno-belih u situacijama kada je trebalo da budu kolegijalni.
„To su odluke koje donose igrači na terenu. Ja mogu da sugerišem mnogo puta, ali odluku donosi igrač. Sigurno se meni to ne sviđa, ali tako je kako je.“
Da li ima još nešto što vam se ne sviđa?
„Ima“, završio je Saša Ilić, mada nije precizirao na šta misli.