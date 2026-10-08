Serija potpisa na Emiratima: Novi ugovor i za Rajsa, biće najplaćeniji igrač Arsenala

Juče je potpisao arhitekta, uskoro će i motor ekipe. Nakon što je produžio ugovor sa Mikelom Artetom, Arsenal je na dobrom putu da isto uradi sa Deklanom Rajsom.

Šampion Engleske već godinu i kusur dana unazad radi na blindiranju okosnice ekipe, pa su se tako u pomenutom periodu na vernost londonskom klubu obavezali Bukajo Saka, Gabrijel Magaljaes i Vilijam Saliba. Sada je na red došao 27-godišnji vezista. Zapravo, novi ugovor za pouzdanog vezistu je na Emiratima tema već nekoliko meseci i uskoro bi ta tema trebalo da bude skinuta sa dnevnog reda Tobdžija.