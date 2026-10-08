Serija potpisa na Emiratima: Novi ugovor i za Rajsa, biće najplaćeniji igrač Arsenala
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 11:37
Uz Bukaja Saku koji je već produžio saradnju sa šampionom Engleske
Juče je potpisao arhitekta, uskoro će i motor ekipe. Nakon što je produžio ugovor sa Mikelom Artetom, Arsenal je na dobrom putu da isto uradi sa Deklanom Rajsom.
Šampion Engleske već godinu i kusur dana unazad radi na blindiranju okosnice ekipe, pa su se tako u pomenutom periodu na vernost londonskom klubu obavezali Bukajo Saka, Gabrijel Magaljaes i Vilijam Saliba. Sada je na red došao 27-godišnji vezista. Zapravo, novi ugovor za pouzdanog vezistu je na Emiratima tema već nekoliko meseci i uskoro bi ta tema trebalo da bude skinuta sa dnevnog reda Tobdžija.
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Kako javlja BBC Sport, Rajs je blizu potpisivanja novog ugovora sa Arsenalom koji bi ga učinio najplaćenijim igračem ekipe. Preciznije, stao bi Rajs tako rame uz rame sa pomenutim Sakom koji je produžetkom ugovora obezbedio godišnju platu od nepunih 16.800.000 funti odnosno blizu 20.000.000 evra po sezoni. Rajs po trenutnom ugovoru nedeljno inkasira 240.000 funti, dok bi mu novi sedmično donosio 350.000. Što je povećanje od oko 45 odsto!
Povećanje koje je bivši vezista Vest Hema svakako zaslužio. Jer kao i svake druge godine od dolaska u klub, prošle je bio jedan od najpozudanijih članova ekipe, pa je na terenu proveo blizu 4.500 minuta u svim takmičenjima, manje jedino od golmana Davida Raje (4.620). I na startu aktuelne sezone je isto, počeo je svaku osim utakmice u Komjuniti Šildu protiv Mančester Sitija.
Ostavilo je to traga te je zbog blaže povrede propustio okupljanje engleske reprezentacije. Ipak, imao je više nego dovoljno vremena da se oporavi, pa će biti spreman za utakmicu sa Lidsom koja je na programu u subotu na Emiratima (13.30).
Rajs je od dolaska iz Vest Hema za Arsenal odigrao 165 utakmica, postigao 21 i namestio još 33 gola. Osvojio je titulu u Premijer ligi i dva trofeja u Komjuniti Šildu.