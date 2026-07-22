Špic plaćen 22.800.000 evra pred odlaskom iz Benfike zbog Durana: U red za Hrvata stali Komo i Hal
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 10:42
Franjo Ivanović će, svaj je prilika, ovoga leta promeniti sredinu
Kao retko kada Benfika je prošlog leta razbila kasu i napravila je neke od najvećih ulaznih transfera u klupskoj istoriji. Ričard Rios otkupljen je od Palmeirasa za 27.000.000 evra, dok je Franjo Ivanović došao iz Union Sen Žiluaza za 22.800.000. Više od njih dvojice izdvojeno je samo za Orkuna Kokdžua (29.700.000, Fajenord), Darvina Nunjeza (34.000.000, Almerija) i Enca Fernandeza (44.250.000, River Plejt). Jednom je vreme već isteklo.
Portugalski velikan se pošteno isprsio pre godinu dana, ali je video da to nije to. Benfika nije uspela da vrati titulu na Luž sa Vangelisom Pavlidisom i Franjom Ivanovićem kao napadačima, odlučila je da dodatno investira i pre dva dana je ozvaničila Džona Durana, a na taj način je jedan iz prošlosezonskog dua postao prekobrojan. Hrvat je pred odlaskom i već se formirao red.
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Samo godinu dana nakon što je uloženo 22.800.000 evra za transfer, Franjo Ivanović je na izlaznim vratima Benfike. Nema mesta za sve, očekuje se da Džon Duran, čija operacija pozajmice iznosi 6.100.000, i Vangelis Pavlidis podele minutažu, a nešto malo vremena da ukrade tinejdžer Anisio Kabral…
Možda bi Hrvat mogao da ugrabi minute po desnom boku, ali svaje prilika da će ovog leta promeniti sredinu. Interesenti postoje. Rekord je izvestio da je zanimljiv italijanskom Komu, ali i Hal Sitiju, povratniku u Premijer ligu, što nije iznenađenje kada se u obzir uzme to da na klupi engleskog kluba sedi Sergej Jakirović.
Hal je već stupio u pregovore sa Orlandom i klubu iz MLS lige bi na ime obeštećenja za Marka Pašalića trebalo da pripadne oko 7.000.000 evra Sasvim moguće da neće biti jedini Hrvat na terenu, već da će mu Franjo Ivanović praviti društvo, kao ponekad što je slučaj bio i u reprezentaciji. Napadač koga je lansirala Rijeka debitovao je za državni tim u Ligi nacija, igrao je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali se nije našao na spisku putnika za Mundijal.
Franjo Ivanović je u prvoj i verovatno jedinoj sezoni u Benfiki odigrao 42 utakmice, ali je u dobrom delu njih ulazio sa klupe. Postigao je osam i namestio tri pogotka. Nekima dovoljno da se zainteresuju i počnu da razmatraju da ga potpišu. Ipak, za sada nema konkretnih poteza Koma i(li) Hala, ali se očekuju u narednim sedmicama…