Špic plaćen 22.800.000 evra pred odlaskom iz Benfike zbog Durana: U red za Hrvata stali Komo i Hal

Kao retko kada Benfika je prošlog leta razbila kasu i napravila je neke od najvećih ulaznih transfera u klupskoj istoriji. Ričard Rios otkupljen je od Palmeirasa za 27.000.000 evra, dok je Franjo Ivanović došao iz Union Sen Žiluaza za 22.800.000. Više od njih dvojice izdvojeno je samo za Orkuna Kokdžua (29.700.000, Fajenord), Darvina Nunjeza (34.000.000, Almerija) i Enca Fernandeza (44.250.000, River Plejt). Jednom je vreme već isteklo.

Portugalski velikan se pošteno isprsio pre godinu dana, ali je video da to nije to. Benfika nije uspela da vrati titulu na Luž sa Vangelisom Pavlidisom i Franjom Ivanovićem kao napadačima, odlučila je da dodatno investira i pre dva dana je ozvaničila Džona Durana, a na taj način je jedan iz prošlosezonskog dua postao prekobrojan. Hrvat je pred odlaskom i već se formirao red.