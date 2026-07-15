TRANSFERI (sreda, 15. jul)

sre. 15.07.26. | 19:01

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Majkl Olise stavio do znanja Bajernu da želi u Real. Opširnije OVDE.
- Juventus želi Anatolija Trubina, Benfika traži 40.000.000. Opširnije OVDE.
- Komo ozvaničio Matiju Liberalija. Opširnije OVDE.
- Pjer Emerik Obamejan stiže u Španiju za samo 1.500.000. Opširnije OVDE.
- Toma Menije potpisao za Sanderlend. Opširnije OVDE.
- Andrej Vasović potpisao za Briž. Opširnije OVDE.
- Hari Vinks opet u Seriji A. Opširnije OVDE.
- Mirza Ćatović napušta Štutgart, mnogi drugi se interesuju. Opširnije OVDE.

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