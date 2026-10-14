UŽIVO - LIGA ŠAMPIONA: Real preokrenuo na Olimpiku! AEK gubi u Londonu (VIDEO)

LIGA ŠAMPIONA - DRUGO KOLO

***UŽIVO KVOTE OVDE***

BETIS - PORTO 3:2 (0:0)

/Ezalzuli 47, Ernandez 74, Isko 84p - Veiga 54, Samu 61/

Betis (4-3-3): Vales - Ortiz, Bartra, Natan, Fran Garsija - Mark Roka, Isko, Deosa - Entoni, Perot , Abde Ezlazuli.

Porto (4-3-3): Diogo Košta - Fernandes, Rosario, Kivior, Mura - Froholdt, Varela, Veiga - Sajnc, Andre Silva, Pepe.

ROMA - REAL MADRID 3:4 (1:1)

/De Ron 20, Malen 51, 58 - Embape 25, Espi 83, Endrik 85, Ridiger 90/

Roma (3-4-1-2): Golini - Manćini, Ndika, Ermoso - Molina, De Ron, Kone, Vesli - Soule - Dibala, Malen.

Real Madrid (4-2-3-1): Kurtoa - Damfris, Ridiger, Konate, Kukurelja - Valverde, Čuameni - Diomande, Belingem, Vinisijus - Embape.

ASTON VILA - FENERBAHČE 6:0 (3:0)

/Manzambi 12, Džekson 31, 39, Barkli 67p, 73, Ejbraham 89/

Aston Vila (4-5-1): Suzuki - Van Bisaka, Lindelof, Pau Tores, Keš - Mbaje, Manzambi, Barkli, Kamara, Mekgin - Džekson.

Fenerbahče (4-3-3): Ederson - Nelson Semedo, Škrinijar, Ake, Braun - Juksek, Kahveči, Genduzi - Grinvud, Murići, Ajdin.

BODE GLIMT - BORUSIJA DORTMUND 1:0 (0:0)

/Sjevold 52/

Bode Glimt (4-3-3): Haikin - Sjevold, Gundersen, Alesami, Bjerkan - Oklend, Berg, Fet - Blomberg, Helmersen, Hauge.

Borusija Dortmund (3-4-2-1): Kobel - Gadu, Anton, Bensebaini - Bajer, Verman, Belingem, Svenson - Karecas, Injasio - Silva.

MANČESTER SITI - PSŽ 2:4 (0:3)

/Haland 53, 75 - Due 13, Dembele 15, Vitinja 32, Aklijuš 63/

Mančester Siti (4-2-3-1): Donaruma - Husanov, Ruben Dijas, Gej, Gvardiol - Anderson, Fernandez - Semenjo, Šerki, Doku - Haland.

Pari Sen Žermen (4-3-3): Safonov - Hakimi, Markinjos, Pačo, Nuno Mendes - Zair Emeri, Vitinja, Fabijan Ruiz - Aklijuš, Dembele, Due.

ŠAHTJOR - AEK 2:1 (1:1)

/Pedrinjo 34p, Brinjoli ag 80 - Majer 28/

Šahtjor (4-1-4-1): Rižnjik - Tobijas, Bondar, Matvijenko, Enrike - Očeretko - Santana, Pedrinjo, Gomes, Neverton - Elijas.

AEK (4-4-2): Brinjoli - Rota, Mukudi, Relvas, Filos - Majer, Marin, Vitalis, Koita - Jović, Zini.

SLOVAN BRATISLAVA - ŠTUTGART 0:2 (0:1)

/Undav 29, Kruz ag 65/

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takač - Blekmen, Bajrić, Marković, Kruz - Mustafić, Pokorni - Barseđan, Martinez, Kamara - Šporar.

Štutgart (4-2-3-1): Bredlou - Vagnoman, Jelč, Šabot, Hendriks - Promel, Štiler - El Kanus, Undav, Firih - Pejčinović.

LASK - LIVERPUL 3:6 (0:3) - izveštaj OVDE

/Ljubičić 63, Fleker 74, 77 - Arauho 22, Barkola 24, 38, 66, Fimpong 51, Kumas 72/

LASK (5-3-2): Jungvirt - Jorgensen, Embujamba, Alemao, Andrade, Dibango - Danek, Bogarde, Šepf - Lang, Adeniran.

Liverpul (4-2-3-1): Alison - Frimpong, Arauho, Žake, Cimikas - Gravenberh, Nioni - Barkola, Virc, Engumoa - Kumas.

FAJENORD - KOMO 3:2 (1:1) - izveštaj OVDE

/Zekijel 20, Hađ Musa 52, Sančez ag 82 - Dijao 18, Duvikas 90+3/

Fajenord (4-3-3): Ernst - Red, Sent Džast, Marmol, Havi Lopez - Zekijel, Vanhut, Targalin - Hađ Musa, Feri, Valente.

Komo (4-2-3-1): Sančez - Valje, Ramon, Šaloba, Smolčić - Perone, Milja - Kaiki Bruno, Baturina, Dijao - Paz.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

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