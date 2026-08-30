UŽIVO: Zemun – Crvena zvezda 0:1, Ivanić pogađa glavom

ned. 30.08.26. | 18:58

Uz Mozzart Sport pratite dešavanja sa stadiona Dragan Džajić

ZEMUN – CRVENA ZVEZDA 0:1
/Ivanić 57/

Ub

Stadion: Dragan Džajić

Sudija: Stefan Jeknić

ZEMUN (4-5-1): Živković – Knežević, Ostojić, Bakić, Spremo – Belaković, Meshi (od 62. Jokić), Ilić, Petrović (od 62. Milošević), Tabaković (od 71. Vadze) – Petrušić (od 71. Kalat)

CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Mateus – Gudelj, Rodrigao, Strika (od 64. Ristić) – Abu Fani, Gaštarov, Badžo, Hendel (od 64. Loizu)– Lučić, Šarić, Katai (od 46. Ivanić).  

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Albert RijeraMohamed Abu Fani Matej StrikaMatej Gaštarov
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