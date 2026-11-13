Veljko Paunović: Bolji utisak nego u Minhenu, ali i dalje smo u zaostatku

„ Imamo problem sa tim (crveni kartoni, prim. aut) i moramo da se popravimo, ali danas je svlačionica jako razočarana odlukama koje su bile usmerene protiv nekih naših akcija. Jako me boli taj deo i naravno da ćemo to probati da popravimo. Kroz razgovor sa Žiletom i sudijom, čuo sam da je sve što je Žile rekao bilo ’disaster’ (katastrofa, prim. au). To nije nikakva psovka i bolno je da zbog toga dobijemo crveni karton“, istakao je selektor Paunović .

Večerašnji poraz bio je Paunovićev deveti u 11 utakmica na klupi A selekcije Srbije. Ne misli, međutim, da će zbog toga njegova ekipa poprimiti gubitnički mentalitet.

„Niko ne voli da gubi, ali ekipa koja zna da pobeđuje uvek nađe put da se vrati na njega. Siguran sam da je to pred nama, ali u ovom trenutku to nije nešto o čemu treba da razgovaramo.“

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Uoči poslednjeg kola grupne faze Lige nacija, u ponedeljak protiv Grčke u Volosu, Srbija ima pet poraza iz pet utakmica.

„Verujemo da možemo bolje. Videli smo da sa ovakvim rivalima imamo problem držanja lopte i izlaska iz pritiska kroz pas. Sada sam saznao i rezultat druge utakmice iz naše grupe (Holandija – Grčka 7:0). Nemačka i Holandija su jake reprezentacije. Protiv Holandije smo bolje parirali, a danas je neki napredak napravljen, dali smo gol iz prekida. Naš cilj je da popravimo naše fudbalske sposobnosti u svakom aspektu. Siguran sam da imamo momke koji to mogu da urade.“

Govorio je Paunović i o samom toku utakmice i ukazao na stvari koje nisu funkcionisale u igri Orlova.

„Čestitam reprezentaciji Nemačke na zasluženoj pobedi. Imali smo ispred sebe protivnika koji je bio jako snažan i dominantan kao i u prvoj utakmici. Nismo uspeli da uspostavimo igru koju smo pripremili, naivno smo primili rani gol. Ima više razloga zašto je tako – loše smo bili postavljeni, igrač nije bio na drugoj stativi i razgovaraćemo o tome. Posle toga sam u komunikaciji sa ljudima na klupi pokušao da prenesem igračima da je potrebno da naprave pet ili više pasova kako bismo izašli iz njihovog presinga, jer mi nemamo brz kontranapad. Ali mi smo radili suprotno, udarali smo duge lopte ili pokušavali jednim pasom unapred da izađemo iz presing zone i to nam je celo prvo poluvreme bilo problem“, konstatovao je selektor.