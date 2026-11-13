Veljko Paunović: Bolji utisak nego u Minhenu, ali i dalje smo u zaostatku

Vreme čitanja: 4min | pet. 13.11.26. | 00:05
„Loše smo se postavljali, razgovaraćemo o tome“, istakao je selektor Srbije
Zbog žutih kartona nije mogao da vodi Srbiju protiv Nemačke, ali se Veljko Paunović ipak našao pred novinarima posle utakmice iako se očekivao njegov pomoćnik Nuno Gomeš, koji je meč proveo kraj aut-linije.
Paunović je dešavanja na terenu u porazu Orlova sa 1:3 pratio iz kabine u medija centru stadiona „Rajko Mitić“ i u finišu burno reagovao posle isključenja Vanje Dragojevića i Andrije Živkovića. Na konferenciji za medije selektor je objasnio da nije bio zadovoljan suđenjem Španca Havijera Alberole Rohasa.
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„Imamo problem sa tim (crveni kartoni, prim. aut) i moramo da se popravimo, ali danas je svlačionica jako razočarana odlukama koje su bile usmerene protiv nekih naših akcija. Jako me boli taj deo i naravno da ćemo to probati da popravimo. Kroz razgovor sa Žiletom i sudijom, čuo sam da je sve što je Žile rekao bilo ’disaster’ (katastrofa, prim. au). To nije nikakva psovka i bolno je da zbog toga dobijemo crveni karton“, istakao je selektor Paunović.
Večerašnji poraz bio je Paunovićev deveti u 11 utakmica na klupi A selekcije Srbije. Ne misli, međutim, da će zbog toga njegova ekipa poprimiti gubitnički mentalitet.
„Niko ne voli da gubi, ali ekipa koja zna da pobeđuje uvek nađe put da se vrati na njega. Siguran sam da je to pred nama, ali u ovom trenutku to nije nešto o čemu treba da razgovaramo.“
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Uoči poslednjeg kola grupne faze Lige nacija, u ponedeljak protiv Grčke u Volosu, Srbija ima pet poraza iz pet utakmica.
„Verujemo da možemo bolje. Videli smo da sa ovakvim rivalima imamo problem držanja lopte i izlaska iz pritiska kroz pas. Sada sam saznao i rezultat druge utakmice iz naše grupe (Holandija – Grčka 7:0). Nemačka i Holandija su jake reprezentacije. Protiv Holandije smo bolje parirali, a danas je neki napredak napravljen, dali smo gol iz prekida. Naš cilj je da popravimo naše fudbalske sposobnosti u svakom aspektu. Siguran sam da imamo momke koji to mogu da urade.“
Govorio je Paunović i o samom toku utakmice i ukazao na stvari koje nisu funkcionisale u igri Orlova.
„Čestitam reprezentaciji Nemačke na zasluženoj pobedi. Imali smo ispred sebe protivnika koji je bio jako snažan i dominantan kao i u prvoj utakmici. Nismo uspeli da uspostavimo igru koju smo pripremili, naivno smo primili rani gol. Ima više razloga zašto je tako – loše smo bili postavljeni, igrač nije bio na drugoj stativi i razgovaraćemo o tome. Posle toga sam u komunikaciji sa ljudima na klupi pokušao da prenesem igračima da je potrebno da naprave pet ili više pasova kako bismo izašli iz njihovog presinga, jer mi nemamo brz kontranapad. Ali mi smo radili suprotno, udarali smo duge lopte ili pokušavali jednim pasom unapred da izađemo iz presing zone i to nam je celo prvo poluvreme bilo problem“, konstatovao je selektor.
Početak drugog poluvremena doneo je mnogo bolju sliku srpskog tima.
„Drugo poluvreme smo počeli odlično, igrali smo na njihovoj polovini, uzeli smo im mnogo lopti. Vanja je uneo živost, pojavljivao se i nudio, slao lopte unapred. Opet smo prerano primili i treći gol. Ovaj put smo bolje reagovali, napravili smo nekoliko izmena koje su nam dobro došle i uspeli da damo gol iz prekida, što je bio jedan od ciljeva. Bili smo i blizu 2:3, u velikim šansama smo bili 4:4 ako je verovati statistici, tako da smo ostavili malo bolji utisak nego u prvoj utakmici u Minhenu. Ali i dalje smo u zaostatku za ovim rivalom, prevashodno u fizičkom i tehničkom aspektu.“
Pohvale selektora dobio je Petar Sukačev, koji je imao ogromne probleme sa Grudom, krilnim napadačem Nemačke i RB Lajpciga.
„Prezadovoljan sam kako je Sukačev igrao. Nije igrao protiv nekog slabog igrača, pa da je imao problema. Igrao je protiv igrača koji pravi probleme i čuvarima u Bundesligi. Sukačev razume igru, ciljano sam ga ostavio da brani jedan na jedan, mada smo u prvom poluvremenu tražili pomoć veznog reda, ali to nije funkcionisalo. I Babić je izlazio da mu pomaže, tako je i dobio žuti karton. Radili smo to taktički i timski, nekada uspešnije, nekada manje uspešno. Posle gola ga je povukla lopta unapred, pa smo mu tražili da se malo povuče i sačuva snagu kako bi ostao odmoran. Ali zadovoljan sam njegovom igrom.“
Svojevremeno se pričalo da Mitrović i Vlahović ne mogu da igraju istovremeno, pre toga Tadić i Sergej Milinković Savić, koji su od povratka kapitena ponovo bili u tandemu u veznom redu.
„Za dobre igrače uvek ima mesta, ali svakako ćemo tražiti poboljšanje od svih igrača i da pokažu javnosti da nije u pravu kada ih kritikuje i priča da ne mogu da igraju zajedno“, zaključio je Paunović.