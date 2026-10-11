Vinisijus se dodatno zakopao s "mafijom", Real svestan da ne može ništa da učini

Mada direktan crveni karton Vinisijusa Žuniora ne znači i automatsku suspenziju na dve utakmice (kako smo objasnili sinoć) , nakon prespavane noći u Valdebebasu ama baš niko ne gaji nadu da bi disciplinska komisija La lige mogla da progleda kroz prste Brazilcu.

Najmanje što je Realu bilo potrebno usled svih trzavica jeste ono što se sinoć dogodilo na Santijago Bernabeuu protiv Viljareala. Na činjenicu da Žoze Murinjo nije uspeo tokom tronedeljne reprezentativne pauze da unapredi igru i učini Blankose atraktivnijim - što je proteklih nedelja bila jedna od glavnih zamerki na njegov račun, uz spočitavanje da ne uspeva da ukroti dve od tri najveće zvezde - nadovezao se ispad jedne od tih zvezda, zbog kog će Madriđani biti oslabljeni u velikom derbiju sa Barselonom.

"Real Madrid je svestan da u ovom slučaju ne može mnogo toga da učini – nema dovoljno osnova za argumentaciju, a prostor za žalbu veoma je ograničen. Postoji 99 odsto šansi da se Vinisijus neće pojaviti na Nou Kampu u nedelju 25. oktobra", stoji u tekstu madridskog AS-a. "U ovom trenutku bilo bi zaista iznenađujuće da dobije suspenziju od samo jedne utakmice. Čak ni u klubu takav scenario ne smatraju realnim. Prihvataju da će kazna trajati najmanje dva kola i strahuju da bi mogla da bude produžena na tri ili više, s obzirom na ozbiljnost sudijskog izveštaja i Vinisijusov 'nastup' na društvenim mrežama". U pomenutom izveštaju glavnog arbitra stoji da je igrač Reala imao "agresivan stav", kao i da su saigrači morali da ga obuzdavaju tokom protesta, kada mu je pokazan crveni karton. Podsetimo, sve se dogodilo u 70. minutu, tokom kontre domaćina. U samom začetku akcije Vinisijus je povukao Nejtana Salibu za kosu i tako ga zaustavio. Igra je nastavljena, a akcija na kraju krunisana upravo njegovim golom. Usledila je euforija na tribinama, Murinjo je pretrčao 40 metara kako bi proslavio pogodak sa svojim igračima pored, prislonivši glavu uz glave Vinisijusa i Mbapea. Otkako se vratio u Madrid takvu emociju nismo videli od Posebnog...

A onda – VAR. Dijaz de Mera Eskuderos otišao je do monitora pored terena, pošto je dobio signal od kolege Muniza Ruiza da je uočio prekršaj koji bi mogao da se kvalifikuje kao "nasilničko ponašanje“. Bila su dovoljna samo dva ponovljena snimka da odluka bude doneta. Nikakve dileme tu nije bilo za glavnog sudiju. Niti ima prostora za raspravu oko ispravnosti odluke. "Povlačenje za kosu takvog intenziteta povlači za sobom isključenje. Pitanje je samo kolika će biti kazna, jer se u obzir uzimaju određene nijanse, a okolnosti u ovom slučaju ne idu u prilog Vinisijusu", piše dalje AS. "Da li je moguća suspenzija od jedne utakmice? Jeste, ukoliko je intenzitet prekršaja nizak i ukoliko se igrači bore za posed lopte. Ali ovde to nije slučaj. Zašto sve ukazuje na kaznu od dve utakmice? Zato što je intenzitet prekršaja bio značajan, a lopta nije bila u igri u delu terena na kojem se incident dogodio. U tom trenutku Belingem je imao loptu blizu leve aut-linije, nakon što ju je proturio pored protivničkog defanzivca i stigao do nje. Shodno tome, isključeni igrač ne može da se nada povoljnom ishodu, jer nalazio se 20 ili 30 metara dalje. Član 121. pravilnika jasno propisuje da u slučajevima kada je crveni karton posledica situacije u kojoj igrač nije imao mogućnost da se bori za loptu, suspenzija iznosi najmanje dve utakmice“.