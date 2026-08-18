Voša dovela i deveto letnje pojačanje: Đorđe Đorđić menja Šabac za Novi Sad

Po potpisivanju ugovora sa Lalama, Đorđić je otrkio da je već jednom nosio crveno-beli dres u mlađim kategorijama. „Te 2017. godine su me ljudi iz omladinske škole Vojvodine zapazili i pozvali da im se pridružim pred turnir u Španiji, u Barseloni. Pozvali su prvo mog tatu i pitali da li bi želeo da putujem sa Vošom na turnir. Naravno da je odgovor bio potvrdan i kao da je to bila moja sudbina, jer evo, ponovo nas je povezala. Ovo mi je sve još uvek kao neki san. Ovo je sve što gledam i sanjam od malih nogu. Doći u ovakav klub, sa ovakvim uslovima, to je samo još jedna više motivacija da dolaziš srećan, zadovoljan i da se dokazuješ kroz svaki trening“ , kaže mladi fudbaler i dodaje da mu je dolazak u Vošu ispunjenje dečačkog sna.

Đorđić od ranije poznaje nekolicinu trenutnih fudbalera Stare dame, a pre dve nedelje je odmerio snage sa fudbalerima koji će mu od januara biti saigrači na terenu.

„Reč je o sjajnim momcima i odličnim igračima. Radi se o grupi veoma kvalitetnih fudbalera i privilegija je što ću moći da se nađem u takvom društvu. Možda i najboljem poznajem Petra Sukačeva, kao Matiju Gočmanca, kojeg sam upoznao u Mačvi. Nismo stigli mnogo da se ispričamo, ali ono što su mi na prvu rekli, sve me je oduševilo“.

Perspektivni Šapčanin je govorio i o svojim fudbalskim kvalitetima.

„Najveći kvalitet mi je igra sa loptom, prvi kontakt i sve što ima veze sa loptom i tehnikom. Bez lopte moram mnogo da se poboljšam i da puno radim, ali mislim da me je dovde dovelo znanje sa loptom“, smatra Đorđić i ističe da neće imati problema sa adaptacijom na novu sredinu. Generalno sam tip osobe koja se brzo uklapa. Smatram da ću se u ovim perfektnim uslovima brzo uklopiti. Dolazim iz jedne ekipe koja je takođe okrenuta lokal patriotizmu, to mi nije novo i strano, već samo plus, jer to je dodatna motivacija. Samo želim da nas podržavaju svaki meč i u što većem broju dolaze na stadion.“

Novo pojačanje Vojvodine prokomentarisalo je i dosadašnji tok prvenstva.

„Smatram da je dobar potez saveza što se liga smanjuje, jer je veća koncentracija kvaliteta. Ima mnogo dobrih ekipa, kvalitet se povećava, a obruč smanjuje. Vojvodina kao klub mora da ima najveće ciljeve i tako mora biti. Ne vidim zašto tako ne bi bilo sada, ali i u budućnosti“, zaključio je Đorđe Đorđić.