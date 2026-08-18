Voša dovela i deveto letnje pojačanje: Đorđe Đorđić menja Šabac za Novi Sad
Vreme čitanja: 3min | uto. 18.08.26. | 17:22
Vezista potpisao ugovor sa Vojvodinom, ali će nastupati za Mačvu do kraja jeseni
U moru zvučnih imena koja su stigla ovog leta na Karađorđe, nađe se i neko koje prođe „ispod radara“. Na prvu, baš se tako može sagledati dolazak ofanzivnog veziste Mačve Đorđa Đorđića u Vojvodinu. Međutim, 21-godišnji Šapčanin važi za jednog od nosioca ovog tima Mačve, koji se u prvoligaškoj konkurenciji izborio za elitu, a potom upisao i tri boda tokom veoma zahtevnog starta na superligaškoj pozornici.
Nisu bili Šapčani daleko da odole Lalama pre dve nedelje na Karađorđu (2:0), a u tom meču trećeg kola Mozzart Bet Superlige Đorđić je izgleda zapao za oko čelnicima Stare dame, koji su ga ekspresno doveli u novosadski klub. Međutim, imajući u vidu da je nekadašnji omladinac beogradskog Brodarca startovao svih pet susreta u Mozzart Bet Superligi za Mačvu, te da je Voša i te kako igrački popunjena na njegovoj poziciji, dva kluba su se dogovorila da Đorđe ostane u Šapcu do kraja jesenjeg dela sezone.
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Što se tiče momka rođenog 2004. godine, on je minule sezonu u Mozzart Bet prvoj ligi na 34 nastupa postigao pet golova i upisao dve asistencije i predstavljaće deveto pojačanje za Vojvodinu u ovom prelaznom roku.
Po potpisivanju ugovora sa Lalama, Đorđić je otrkio da je već jednom nosio crveno-beli dres u mlađim kategorijama.
„Te 2017. godine su me ljudi iz omladinske škole Vojvodine zapazili i pozvali da im se pridružim pred turnir u Španiji, u Barseloni. Pozvali su prvo mog tatu i pitali da li bi želeo da putujem sa Vošom na turnir. Naravno da je odgovor bio potvrdan i kao da je to bila moja sudbina, jer evo, ponovo nas je povezala. Ovo mi je sve još uvek kao neki san. Ovo je sve što gledam i sanjam od malih nogu. Doći u ovakav klub, sa ovakvim uslovima, to je samo još jedna više motivacija da dolaziš srećan, zadovoljan i da se dokazuješ kroz svaki trening“, kaže mladi fudbaler i dodaje da mu je dolazak u Vošu ispunjenje dečačkog sna.
Đorđić od ranije poznaje nekolicinu trenutnih fudbalera Stare dame, a pre dve nedelje je odmerio snage sa fudbalerima koji će mu od januara biti saigrači na terenu.
„Reč je o sjajnim momcima i odličnim igračima. Radi se o grupi veoma kvalitetnih fudbalera i privilegija je što ću moći da se nađem u takvom društvu. Možda i najboljem poznajem Petra Sukačeva, kao Matiju Gočmanca, kojeg sam upoznao u Mačvi. Nismo stigli mnogo da se ispričamo, ali ono što su mi na prvu rekli, sve me je oduševilo“.
Perspektivni Šapčanin je govorio i o svojim fudbalskim kvalitetima.
„Najveći kvalitet mi je igra sa loptom, prvi kontakt i sve što ima veze sa loptom i tehnikom. Bez lopte moram mnogo da se poboljšam i da puno radim, ali mislim da me je dovde dovelo znanje sa loptom“, smatra Đorđić i ističe da neće imati problema sa adaptacijom na novu sredinu. Generalno sam tip osobe koja se brzo uklapa. Smatram da ću se u ovim perfektnim uslovima brzo uklopiti. Dolazim iz jedne ekipe koja je takođe okrenuta lokal patriotizmu, to mi nije novo i strano, već samo plus, jer to je dodatna motivacija. Samo želim da nas podržavaju svaki meč i u što većem broju dolaze na stadion.“
Novo pojačanje Vojvodine prokomentarisalo je i dosadašnji tok prvenstva.
„Smatram da je dobar potez saveza što se liga smanjuje, jer je veća koncentracija kvaliteta. Ima mnogo dobrih ekipa, kvalitet se povećava, a obruč smanjuje. Vojvodina kao klub mora da ima najveće ciljeve i tako mora biti. Ne vidim zašto tako ne bi bilo sada, ali i u budućnosti“, zaključio je Đorđe Đorđić.