Zvezda pitala za Ratkova?
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 17:04
Italijani pišu da se srpski šampion uključio u trku za visokog napadača Lacija
Priče oko ponude moskovskog Dinama utihnule su poslednjih dana, brojni mediji u petak preneli su kako se igraču nije dopala ideja da se preseli u Čempionšip (navodno je interesovanje pokazao Sautempton), ali i pored toga što bi Petar Ratkov (22) radije pokušao da se nametne Đenaru Gatuzu u Laciju, ime srpskog napadača iz dana u dan puni italijanske transfer-blogove.
Konkretno danas, Skaj piše kako se i Crvena zvezda uključila u trku za nekadašnjeg golgetera TSC-a.
"Lacio je dobio nekoliko ponuda za Ratkova, koji je stigao prošle zime iz Salcburga. Igrač nije oduševljen ponudama Dinama iz Moskve i Sautemptona. Među klubovima koji su pokazali interesovanja nalazi se i Crvena zvezda", stoji u tekstu.
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Isti izvor podseća da je Ratkov imao nameru da ostane u Rimu, "ali da je shvatio da Gatuzo želi napadača drugačijeg tipa i da sada ipak može da razmotri i dolazak kao opciju."
Ranije ovog meseca pojavila se vest kako je moskovski Dinamo spreman da ponudi čak 15.000.000 evra za Srbina, što bi Lacio verovatno oberučke prihvatio. Kada je Sautempton u pitanju, novac nije pominjan...
Što se Crvene zvezde tiče, pitanje je da li bi mogla da zadovolji finansijske apetite Rimljana, imajući u vidu da su ga Salcburgu platili čak 13.000.000 evra. E sad, da je crveno-belima potrebna sveža krv u navali, to se ne dovodi u pitanje. Džej Enem je na izlaznim vratima - ili da budemo precizniji, bio je je pre dolaska Alberta Rijere - dok se kraj imena Marka Arnautovića i svega što je dosad isporučio (srazmerno onome koliko crpi iz budžeta) stavlja ogroman znak pitanja. Tu je još i Bruno Duarte, kome je prilepljena etiketa "igrač za male utakmice". Kada se sve to uzme u obzir, očito je da bi srpskom šampionu dobro došao raspucani golgeter.
Petar Ratkov nije se naigrao u prolećnom delu sezone dresu Lacija - na devet utakmica tek 247 minuta, bez pogotka - ali zato je bio sjajan na četiri prijateljska susreta ovog leta, postigavši čak šest golova.
I pored toga, Gatuzo želi od uprave da reši makar jednu od postojećih napadačkih opcija, te da pokuša da dođe do Andree Pinamontija ili Lorenca Luke. Šuškalo se čak i o napadu na Maura Ikardija.
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