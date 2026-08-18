Zvezda pitala za Ratkova?

Isti izvor podseća da je Ratkov imao nameru da ostane u Rimu, "ali da je shvatio da Gatuzo želi napadača drugačijeg tipa i da sada ipak može da razmotri i dolazak kao opciju."

Ranije ovog meseca pojavila se vest kako je moskovski Dinamo spreman da ponudi čak 15.000.000 evra za Srbina, što bi Lacio verovatno oberučke prihvatio. Kada je Sautempton u pitanju, novac nije pominjan...

Što se Crvene zvezde tiče, pitanje je da li bi mogla da zadovolji finansijske apetite Rimljana, imajući u vidu da su ga Salcburgu platili čak 13.000.000 evra. E sad, da je crveno-belima potrebna sveža krv u navali, to se ne dovodi u pitanje. Džej Enem je na izlaznim vratima - ili da budemo precizniji, bio je je pre dolaska Alberta Rijere - dok se kraj imena Marka Arnautovića i svega što je dosad isporučio (srazmerno onome koliko crpi iz budžeta) stavlja ogroman znak pitanja. Tu je još i Bruno Duarte, kome je prilepljena etiketa "igrač za male utakmice". Kada se sve to uzme u obzir, očito je da bi srpskom šampionu dobro došao raspucani golgeter.