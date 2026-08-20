Zvezda, Srbija, Levski Sofija: Imamo li strpljenja za španskog trenera?

Posle arhitekte evropskog uzleta Vladana Milojevića , zatim klupske legende i ikone mlađih generacija Dejana Stankovića, bilo je možda i logično da se proba sa nečim novim. Posebno, što u kancelarijama odgovornih iz Ljutice Bogdana dugo sazreva ideja o angažovanju španskog stručnjaka, priklanjanju tog talasa sa Iberijskog poluostrva koji je zapljusnuo Stari kontinent. Nije prvi put da se razmišljalo o Albertu Rijeri nakon neslavnog odlaska Dejana Stankovića . Viđeno je bilo njegovo ustoličenje još u novembru kada je sadašnja generacija pod komandom Vladana Milojevića ozbiljno „trokirala“ u Mozzart Bet Superligi. Španski vetar stigao je prvo do Slovenije, zatim do Hrvatske, da bi on počeo da se oseća u Srbiji krajem 2025. godine. I Zvezdan Terzić i Predrag Mijatović imali su kratkoročan cilj vezan za španskog trenera.

Da ovo nije balkansko bure baruta, trusno tlo po mnogim osnovama, mogli bismo da kažemo da Crvena zvezda večeras protiv Viktorije Plzenj (20 časova) počinje novi projekat, ali biće to po mnogim parametrima nova avantura. Utisak javnosti je Crvena zvezda duguje flertuje sa trenutnim maksimumom i da povremenu kao mačka bezuspešno juri sopstveni rep.

Javnost je ovde prosto takva, voli da vidi nešto novo, i sigurno je da će Albert Rijera imati mali „grejs period“ kako bi implementirao deo sopstvenih ideja. Govoreći o novom treneru Crvene zvezde njegov oponent iz Slovenije Savo Pavićević je u podkastu 2x45 rekao „da je Rijera elokventni skener koji zna gde je došao“. Ako je zaista tako nekadašnji krilni fudbaler Liverpula sigurno zna da će u Srbiji, posebno u ovom teškom momentu na svim nivoima, biti pod sumnjom. KRATAK JE PUT OD GOSPODSTVA DO STANJA LJUDI IZ ODELJENJA „DEVIZNIH ŠTEDIŠA“ Kada bude pobeđivao govoriće se da mu je lako da to radi protiv neadekvatne konkurencije. Ako bude stigao do evropskog proleća u Ligi Evrope, reći ću mu da je sve to viđeno u mandatima Dejana Stankovića i posebno Vladana Milojevića. Kada bude serijskih kiksao, govoreći se o tome da je došao u veliku varoš da nam prodaje fudbal. Jer to je isto Crvena zvezda.

Ako bude osvojio titulu, malo zasluga će biti pripisano njemu. Pokazao je Rijera neku vrstu gospodstva tokom druge konferencije za medije, pozdravivši se za većinom novinara. Delovao je stabilno, elokventno, načitano. Takvi su bili i njegovi prethodnici, pa su osetili kako Marakana jede um i telo. Napuštali su najveći srpski stadion u stanju pripadnika odeljenja „Deviznih štediša“ iz Pavićevih Srećnih Ljudi.

Marakana vas dočekuje raširenih ruku, a kako će vas ispratiti, i koliko će imati strpljenja da vas mazi, to niko ne zna. Uostalom, u finišu drugog mandata Vladan Milojević je osnovano kritikovan, ali neosnovano devalviran u vrlo oštrim rečenicama pojedinaca. Dejan Stanković je bio grešan u evropskim kvalifikacijama (mnogo grešan), ali je zaboravljeno da je kao dete gutao šljaku i decenijama predstavljao najboljeg mogućeg Zvezdinog promotera. Morao je da bude kritikovan sa ukusom. Rijera nema taj luksuz i predstavljaće dobar primer i odgovor na pitanje da li smo u ovom trenutku spremni za španskog trenera. Tačno je da će rođeni Majorčanin zavisiti od rezultata, ali biće i neka vrsta etalona strpljenja. A Crvena zvezda i Srbija nisu baš poznati kao tolerantne sredine.