Tristan Tompson postao globalni ambasador Dubaija
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 10:23
NBA šampion stigao u klub sa velikim ambicijama
Progresivni rast Dubaija je kroz dve pune sezone doveo do zvanja šampiona Jadranske lige, a klub sa Bliskog istoka ima još i veće ambicije u budućnosti, o čemu je u nedavnom intervjuu za Mozzart Sport govorio generalni menadžer Dejan Kamenjašević.
U sklopu plana daljeg rasta i razvoja, Dubai je imenovao NBA šampiona Tristana Tompsona za globalnog ambasadora kluba, čime je dodatno potvrđena ambicija da se pozicionira kao jedan od najvažnijih košarkaških projekata na međunarodnoj sceni.
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Tompson će u novoj ulozi raditi na povećanju globalne vidljivosti Dubaija, razvoju strateških partnerstava i povezivanju kluba sa navijačima širom sveta. Njegov angažman trebalo bi da doprinese i daljem razvoju košarkaške kulture u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali i širenju uticaja kluba na međunarodnim tržištima.
Iskusni američki košarkaš iza sebe ima više od decenije u NBA ligi, a najveći uspeh ostvario je 2016. godine, kada je sa Klivlend Kavalirsima osvojio šampionsku titulu. Tompson je i ranije isticao ubrzani razvoj Dubaija i njegovu globalnu ambiciju, a sada će i sam postati deo sve većeg broja velikih sportskih imena koja su svoje projekte povezala sa ovim gradom.
"Dubai je postao mesto gde se sport, biznis, kultura i mogućnosti razvijaju velikom brzinom, istovremeno. Dubai Basketball gradi nešto što deluje mnogo veće od samog tima. Postoji prava prilika da Dubai postane globalni centar košarke, koji povezuje talente, navijače i mogućnosti širom Bliskog istoka, Evrope i dalje. Uzbuđen sam što ću podržati put kluba i pomoći u stvaranju okruženja u kojem igrači žele da dođu, ostanu i takmiče se na najvišem nivou", rekao je Tompson.
Generalni menadžer Dejan Kamenjašević posebno je nahvalio odluku nekadašnjeg NBA šampiona da se pridruži Dubaijevom kolektivu.
"Tristan donosi šampionski pedigre, globalni kredibilitet i jasno razumevanje onoga što je potrebno za izgradnju pobedničke kulture. Njegovo iskustvo, kako vrhunskog sportiste tako i međunarodne sportske ličnosti, biće od ogromnog značaja dok nastavljamo da podižemo Dubai Basketball, širimo naše međunarodno prisustvo i gradimo snažnije veze sa globalnom košarkaškom zajednicom", poručio je predsednik kluba.
Tompsonovo imenovanje dolazi u trenutku kada Dubai intenzivno radi na jačanju svog međunarodnog prisustva kroz razvoj košarkaške kulture, strateška partnerstva, medijsku vidljivost i dodatno širenje baze navijača.
Samim tim, dolazak NBA šampiona predstavlja još jedan korak u ambicioznom projektu koji Dubai želi da pozicionira kao jednu od novih svetskih destinacija za vrhunsku košarku.