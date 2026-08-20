Tristan Tompson postao globalni ambasador Dubaija

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Tompson će u novoj ulozi raditi na povećanju globalne vidljivosti Dubaija, razvoju strateških partnerstava i povezivanju kluba sa navijačima širom sveta. Njegov angažman trebalo bi da doprinese i daljem razvoju košarkaške kulture u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali i širenju uticaja kluba na međunarodnim tržištima.

Iskusni američki košarkaš iza sebe ima više od decenije u NBA ligi, a najveći uspeh ostvario je 2016. godine, kada je sa Klivlend Kavalirsima osvojio šampionsku titulu. Tompson je i ranije isticao ubrzani razvoj Dubaija i njegovu globalnu ambiciju, a sada će i sam postati deo sve većeg broja velikih sportskih imena koja su svoje projekte povezala sa ovim gradom.

"Dubai je postao mesto gde se sport, biznis, kultura i mogućnosti razvijaju velikom brzinom, istovremeno. Dubai Basketball gradi nešto što deluje mnogo veće od samog tima. Postoji prava prilika da Dubai postane globalni centar košarke, koji povezuje talente, navijače i mogućnosti širom Bliskog istoka, Evrope i dalje. Uzbuđen sam što ću podržati put kluba i pomoći u stvaranju okruženja u kojem igrači žele da dođu, ostanu i takmiče se na najvišem nivou", rekao je Tompson.

Generalni menadžer Dejan Kamenjašević posebno je nahvalio odluku nekadašnjeg NBA šampiona da se pridruži Dubaijevom kolektivu.

"Tristan donosi šampionski pedigre, globalni kredibilitet i jasno razumevanje onoga što je potrebno za izgradnju pobedničke kulture. Njegovo iskustvo, kako vrhunskog sportiste tako i međunarodne sportske ličnosti, biće od ogromnog značaja dok nastavljamo da podižemo Dubai Basketball, širimo naše međunarodno prisustvo i gradimo snažnije veze sa globalnom košarkaškom zajednicom", poručio je predsednik kluba.