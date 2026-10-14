ZVEZDA – TIM ZA LUGANO: Krcat vezni red, Rijera se ponovo kladi na Teba

Nije to najvažnije, ali jeste fus nota sa Rijerine konferencije. Bitno je samo kako će španski strulnjak posložiti tim sutra veče i odgovoriti na agresivnu I direktnu igru Lugana. Nema mnogo izbora Rijera, jer u jedan od evropskih centara bankarstva nisu pošli Katai, Ivanić, Lukasen, nedostajaće crveno-belima i brzina Osmana Bukarija. Čak bi od koristi bio i Abu Fani usled duge pauze Radeta Krunića.

Crvena zvezda će u Ligi Konferencije startovati sa napunjenim veznim redom. Jasno je da Albert Rijera želi aposlutnu kontrolu kroz posed kako bi anestezirao inztenzitet u igri lidera prvenstva Švajcarske. Tako bismo sutra na terenu, bar su takve najave, mogli zajedno da vidimo Mateja Gaštarova, Radeta Krunića i Timija Maksa Elšnika. Verovatno će Krunić imati onu specijalnu ulogu da se kao zadnji vezni spušta u poslednju liniju i pomaže odmbrambennoj trojici. Ispred Mateusa će delovati novi reprezentativac Srbije Stefan Gudelj, Japanac Juta Nakajama i Frenklin Tebo Učena. Očigledno je da Rijera želi još malo da se poigra sa vatrom i jednom od tragičara iz Plzenja ponudi još jednu šansu. Biće to ozbiljna opklada, jer Tebo ima bogatu zbirku kikseva u evropskim mečevima. Verovatno će Učena igrati desno.

Ali kako će igrači Crvene zvezde biti poređani na terenu – veliko je pitanje. Imaće mnogo igrača u veznom redu, jakih na lopti. Nekako je logično da će ofanzivniju ulogu imati Vasilije Kostov i Mihailo Ristić na levoj strani. Pomenuo je Rijera njegovu fizičku spremu i nagovestio da će početi. Među starterima će biti i Mohamed Čam.

Četvrtak, 18.45: (2,70) Lugano (3,60) Crvena zvezda (2,55)

Napad je rezervisan za Bambu Dijenga. Očigledno je da će Marko Arnautović morati da se pošteno potrudi kako bi povratio status prvog špica.

Crvena zvezda za Lugano (3-2-2-2-1): Mateus – Tebo Učena, Gudelj, Nakajama – Krunić, Gaštarov – Elšnik, Kostov – Čam, Ristić – Dijeng.