Čović: Publika u Srbiji nije zainteresovana da gleda timove sa strancima; ABA liga odslužila svoje
Vreme čitanja: 3min | uto. 21.07.26. | 11:02
"U novembru ne možemo da računamo na NBA igrače. Videćemo da li će nam biti na raspolaganju Milutinov, Gudurić i ostali. Novembarski prozor biće izuzetno važan"
Posle svetskog srebra u konkurenciji do 17 godina, Srbija se u nedelju okitila i medaljom istog sjaja na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina. Igrači Nemanje Jovanovića su, kao i puleni Stevana Mijovića nekoliko sedmica ranije, usrećili naciju i vratili nadu u lepšu budućnost srpske košarke.
Prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović je tokom gostovanja na Javnom servisu istakao da naša zemlja mora da se okrene drugačijim modelima, da više ulaže u domaće mlade igrače, a manje u strance. Takođe je naglasio i važnost predstojeće četiri utakmice A reprezentacije u kvalifikacijama za Mundobasket.
"Videli ste ponašanje naših igrača na terenu i van njega, koliko se bore za svoju zemlju i reprezentativni dres. Obezbedili smo im vrhunske uslove, a formirani su i stručni štabovi koji dobro funkcionišu. To su veliki rezultati", rekao je Čović za Jutarnji program RTS i dodao:
"Imamo potencijal, ali sada moramo da napravimo nastavak. Veliki broj ovih momaka odlazi u Ameriku. Moramo da ih sačuvamo i obezbedimo da budu dostupni reprezentaciji za najvažnija takmičenja".
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Čović smatra da Srbija mora što pre da dobije svoju profesionalnu ligu, kao i da naši klubovi treba više da ulažu u domaće igrače, ne strance.
"Svaka čast Jadranskoj ligi, ona je odslužila svoje, ko hoće da je igra, neka igra. Ali mi moramo da napravimo našu nacionalnu profesionalnu ligu. U ABA ligi vi možete da igrate sa 15 stranaca, a videli ste na primerima naših klubova da populus, građanstvo, nije baš raspoloženo da gleda mnogo strane igrače. Mi počinjemo da gubimo pažnju čim malo počnemo da gubimo, čim su nam lošiji rezultati i sa domaćim igračima, a možete misliti sa strancima. Videli ste da publika u Srbiji nije previše zainteresovana da gleda timove sastavljene uglavnom od stranaca. Pritom, ogromna su ulaganja sa strancima, što razumem, ali dajte da ulažemo i u našu decu. Sve su to elementi o kojima moramo da pričamo i dogovoramo se, a ne da se svađamo. Mnoge velike košarkaške nacije su nestale".
Naglašava da Savez i konkretno mlađe selekcije imaju velikih problema sa kojim se suočavaju...
"Velika je disperzija igračica i igrača. Mi nismo imali u ovoj U20 selekciji Drezgića i Kostića koji su u SAD. Slična situacija je sa U17 i sada je izazovno kako sačuvati te igrače. Tačno je da imamo potencijal. Ako se setite 2007. na 2008. mi smo osvojili sve i na tome smo godinama živeli. Sada je potrebno napraviti taj nastavak. Da ne pričamo o finansijskim i obrazovnim uslovima, ali u SAD imate i mogućnost da igrate. Ovde kod nas mali broj igrača je iz sistema domaćih klubova. Mi moramo da postavimo sistem da pratimo decu u SAD i da nam budu dostupnija, ali moramo da napravimo profesionalnu KLS i da napravimo što Španci imaju, ligu za igrače do 22 godine. Kako bi obezbedili da igrač ostane ovde da igra".
Otkriva i da se razmatra uvođenje takmičenja za igrače do 22 godine, po uzoru na sistem koji odavno postoji u Španiji.
"Jako teško idu promene u Srbiji u svim oblastima kao što znate. Čim hoćete nešto novo da uvedete, odmah krenu napadi i opstrukcije. Mi kao novi, odnosno već novi-stari Upravni odbor pošto smo na pola mandata, borimo sa tim ogromnim opstrukcijama od oktobra 2024. Mi smo nasledili Savez u problemima, ali smo te probleme rešili. Finansijske i organizacione. Sada hoćemo nešto novo. Ali ne prođe registracioni pravilnik koji su napravili dugogodišnji košarkaški eksperti, pa onda dolazi do zamena teza".
Govorio je Čović i o kvalifikacijama seniorske reprezentacije, odnosno koliko smo daleko od plasmana na Mundobasket.
"Ako i u avgustu ostvarimo dve pobede, a u novembru i februaru budemo imali učinak po 1:1, bili bismo veoma blizu plasmana na Svetsko prvenstvo. Svaku utakmicu ćemo igrati na pobedu, jer nikoga ne smemo da potcenimo. U novembru ne možemo da računamo na NBA igrače. Videćemo da li će nam biti na raspolaganju Milutinov, Gudurić i ostali. Novembarski prozor biće izuzetno važan".