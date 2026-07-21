Čović: Publika u Srbiji nije zainteresovana da gleda timove sa strancima; ABA liga odslužila svoje

Novi Zeland 1, sreda, 9.00: (1,52) Vaj (14,0) Otago (2,60)

Čović smatra da Srbija mora što pre da dobije svoju profesionalnu ligu, kao i da naši klubovi treba više da ulažu u domaće igrače, ne strance.

"Svaka čast Jadranskoj ligi, ona je odslužila svoje, ko hoće da je igra, neka igra. Ali mi moramo da napravimo našu nacionalnu profesionalnu ligu. U ABA ligi vi možete da igrate sa 15 stranaca, a videli ste na primerima naših klubova da populus, građanstvo, nije baš raspoloženo da gleda mnogo strane igrače. Mi počinjemo da gubimo pažnju čim malo počnemo da gubimo, čim su nam lošiji rezultati i sa domaćim igračima, a možete misliti sa strancima. Videli ste da publika u Srbiji nije previše zainteresovana da gleda timove sastavljene uglavnom od stranaca. Pritom, ogromna su ulaganja sa strancima, što razumem, ali dajte da ulažemo i u našu decu. Sve su to elementi o kojima moramo da pričamo i dogovoramo se, a ne da se svađamo. Mnoge velike košarkaške nacije su nestale".

Naglašava da Savez i konkretno mlađe selekcije imaju velikih problema sa kojim se suočavaju...

"Velika je disperzija igračica i igrača. Mi nismo imali u ovoj U20 selekciji Drezgića i Kostića koji su u SAD. Slična situacija je sa U17 i sada je izazovno kako sačuvati te igrače. Tačno je da imamo potencijal. Ako se setite 2007. na 2008. mi smo osvojili sve i na tome smo godinama živeli. Sada je potrebno napraviti taj nastavak. Da ne pričamo o finansijskim i obrazovnim uslovima, ali u SAD imate i mogućnost da igrate. Ovde kod nas mali broj igrača je iz sistema domaćih klubova. Mi moramo da postavimo sistem da pratimo decu u SAD i da nam budu dostupnija, ali moramo da napravimo profesionalnu KLS i da napravimo što Španci imaju, ligu za igrače do 22 godine. Kako bi obezbedili da igrač ostane ovde da igra".