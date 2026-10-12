Deco, pazite, General vas gleda: U čast Duleta Vujoševića osvanuo veliki mural

Mnoge gubitke u sezoni iza nas pretrpeo je Partizan Mozzart Bet, a sigurno da je najupečatljiviji odlazak najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba Duleta Vujoševića.

Legendarni stručnjak napustio je prerano ovaj svetu, 8. aprila u 68. godini života. Međutim, jasno je koliko je njegovo sportsko, ali i kulturno nasleđe, kao i to da ga navijači nikad neće zaboraviti. Odanost, vernost, kao i to šta je Vujošević predstavljao za sve pristalice crno-belih pokazala se još jednom na delu.