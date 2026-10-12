Deco, pazite, General vas gleda: U čast Duleta Vujoševića osvanuo veliki mural
Vreme čitanja: 1min | pon. 12.10.26. | 12:37
Slika najtrofejnijeg trenera u istoroiji Partizan Mozzart Beta krasiće teren u OŠ "Mika Alas"
Mnoge gubitke u sezoni iza nas pretrpeo je Partizan Mozzart Bet, a sigurno da je najupečatljiviji odlazak najtrofejnijeg trenera u istoriji kluba Duleta Vujoševića.
Legendarni stručnjak napustio je prerano ovaj svetu, 8. aprila u 68. godini života. Međutim, jasno je koliko je njegovo sportsko, ali i kulturno nasleđe, kao i to da ga navijači nikad neće zaboraviti. Odanost, vernost, kao i to šta je Vujošević predstavljao za sve pristalice crno-belih pokazala se još jednom na delu.
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Naime, legendarni stručnjak dobio je mural na terenu u osnovnoj školi "Mika Alas" na Dorćolu, beogradskom kraju poznatom po tome što predstavlja jedno od uporišta navijača Partizana.
Na zidu pored terena stoji i natpis "Košarkaški teren Duško Vujošević", a da li će ovaj ili neki drugi teren i zvanično poneti ime jednog od najvećih ne samo srpskih, već i jugoslovenskih stratega, ostaje da se vidi.
Vujošević, poznat po specifičnim metodikama rada i stvaranju mladih igrača, kao i veliki ljubitelj slikarstva bi, da može, sigurno birao mesto na kojem igraju najmlađi za mural u svoju čast. Možda će neke nove generacije biti inspirisane upravo slikom legendarnog stručnjaka, kako ih pomno posmatra dok pikaju basket. Zato, deco, pazite se, General vas gleda!