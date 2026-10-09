Dobar temelj se ne ruši posle jednog poraza, a oktobar će biti paklen

Gotovo nestvarna serija na samom startu nove evroligaške sezone za Partizan Mozzart Bet morala je negde da doživi prvi zastoj, a izazov zasigurno nije mogao biti teži ni veći od parketa u Madridu. Partizan je u novu takmičarsku godinu ušao fascinantno, potpuno van svih prognoza i očekivanja javnosti. Crno-beli su u uvodna tri kola preskočili sve prepreke u vidu Olimpije Milano, Pariza i Bajerna, održali časove borbenosti i sa maksimalnim učinkom raspalili maštu svojih navijača. Ipak, sinoć je stigao prvi ukus poraza. Real Madrid, tim koji je u ovaj okršaj ušao pod ogromnim pritiskom i bez ijednog trijumfa u dosadašnjem toku sezone, uspeo je da odbrani domaći teren i na kraju upiše 10. uzastopnu pobedu protiv kluba iz Humske koja na papiru deluje ubedljivije (86:76) nego što je to sam tok borbe na parketu nagoveštavao. Ipak, posle ovakvog meča, mnogo je svrsishodnije zadržati pozitivne misli i stabilan karakter nego ulaziti u neke duboke analize šta je uzrokovalo poraz protiv Reala koji bi sinoć u onakvim okolnostima verovatno svakoga pobedio.

Konačan rezultat na semaforu ne oslikava u potpunosti borbu i karakter koji su crno-beli prikazali u glavnom gradu Španije. Partizan se nije predavao ni u trenucima kada je bio u ogromnom rezultatskom zaostatku i kada je delovalo da utakmica klizi u potencijalnu rezultatsku katastrofu za Partizan. Ekipa je pokazala neverovatnu reakciju, grizla za svaku ničiju loptu, maksimalnim zalaganjem se korak po korak vraćala u život i u nekoliko navrata stigla na sam prag potpunog preokreta. Ponovo je na sceni briljirao fascinantni Karlik Džons, koji nastavlja da oduševljava košarkašku Evropu i već sada postaje jasno da gledamo najboljeg plejmejkera u elitnom takmičenju.