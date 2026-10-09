Dobar temelj se ne ruši posle jednog poraza, a oktobar će biti paklen

Vreme čitanja: 4min | pet. 09.10.26. | 07:59
Crno-beli su u Madridu upisali prvi poraz u sezoni, a najgore što može da se desi posle njega da nestane vera u ekipu koja je najprijatnije iznenađenje na startu sezone u Evroligi
Gotovo nestvarna serija na samom startu nove evroligaške sezone za Partizan Mozzart Bet morala je negde da doživi prvi zastoj, a izazov zasigurno nije mogao biti teži ni veći od parketa u Madridu. Partizan je u novu takmičarsku godinu ušao fascinantno, potpuno van svih prognoza i očekivanja javnosti. Crno-beli su u uvodna tri kola preskočili sve prepreke u vidu Olimpije Milano, Pariza i Bajerna, održali časove borbenosti i sa maksimalnim učinkom raspalili maštu svojih navijača. Ipak, sinoć je stigao prvi ukus poraza. Real Madrid, tim koji je u ovaj okršaj ušao pod ogromnim pritiskom i bez ijednog trijumfa u dosadašnjem toku sezone, uspeo je da odbrani domaći teren i na kraju upiše 10. uzastopnu pobedu protiv kluba iz Humske koja na papiru deluje ubedljivije (86:76) nego što je to sam tok borbe na parketu nagoveštavao. Ipak, posle ovakvog meča, mnogo je svrsishodnije zadržati pozitivne misli i stabilan karakter nego ulaziti u neke duboke analize šta je uzrokovalo poraz protiv Reala koji bi sinoć u onakvim okolnostima verovatno svakoga pobedio.
Konačan rezultat na semaforu ne oslikava u potpunosti borbu i karakter koji su crno-beli prikazali u glavnom gradu Španije. Partizan se nije predavao ni u trenucima kada je bio u ogromnom rezultatskom zaostatku i kada je delovalo da utakmica klizi u potencijalnu rezultatsku katastrofu za Partizan. Ekipa je pokazala neverovatnu reakciju, grizla za svaku ničiju loptu, maksimalnim zalaganjem se korak po korak vraćala u život i u nekoliko navrata stigla na sam prag potpunog preokreta. Ponovo je na sceni briljirao fascinantni Karlik Džons, koji nastavlja da oduševljava košarkašku Evropu i već sada postaje jasno da gledamo najboljeg plejmejkera u elitnom takmičenju.
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Džons je još jednom preuzeo odgovornost, diktirao tempo, držao čas košarke u napadu i praktično sam vukao tim na svojim leđima.
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
Međutim, njegova nova maestralna partija ovog puta nije bila dovoljna da se sruši španski gigant. Izostala je prekopotrebna podrška ostatka spoljne linije, pre svih Kajla Olmena i Luke Vildoze, koji sinoć jednostavno nisu bili na potrebnom nivou, zapravo na nivou prva tri kola. Njihove nepromišljene i brzoplete greške, promašeni šutevi i pad koncentracije u ključnim momentima utakmice presekli su Partizanov nalet baš u trenucima kada se lomio rezultat i preokret bio na pomolu, u trećem kvartalu kada je ekipa trenera Penjaroje prišla na svega šest poena zaostatka.
Ipak, u ovom trenutku najvažnije je žadržati pozitivnu energiju koja vlada u i oko ovog tima. Sećamo se svi kako je Partizan izgledao sumorno zbog kompletne atmosfere oko kluba kada je otišao Željko Obradović, Bilo je teško uopšte gledati crno-beli ekipu kako se muči na parketu i kako ih sopstevni navijači u najmanju ruku ne poštuju. Ova ekipa je vratila tu pozitivnu energiju baš svojim borbenim stavom. Međutim, potpuno druga priča je da se ta pozitiva zadrži i kada krenu porazi, a oni su u brutalno teškoj sezoni neminovnost.
Uostalom videli smo kako je Real Madrid krenuo ovu sezonu, a sada Partizanu predstoji paklen period izrazito teških mečeva gde ne bi bilo nerealno da se nanižu porazu koji ne bi smeli da uruše lep temelj koji je krenuo da se gradi.
Nakon izuzetno naporne epizode u Madridu, pakleni ciklus se nastavlja žestokim tempom. Prvo u Beograd dolazi moćni Panatinaikos sa Željkom Obradovićem. Odmah zatim slede teška iskušenja, gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu, večiti derbi protiv Crvene zvezde, a potom i dva vezana i izuzetno neugodna gostovanja ekipama ASVEL-a i Žalgirisa. Ovaj strahoviti niz mečeva trajaće sve do novembra, kada za crno-bele konačno sledi nešto povoljniji raspored u kome bi u većini okršaja mogli da imaju čak i ulogu blagog favorita. Upravo iz tog razloga, ključno je ostati stabilan, izbeći povrede i iz ove serije mina izvući apsolutni maksimum u smislu da se zadrži stabilo stanje svesti i da se iz stvorene euforije ne ode u stanje očaja.
Upravo zato je timu u ovom specifičnom momentu potrebna još veća podrška. Zaboravlja se šta je bilo juče, jer utakmica sezone stiže već u utorak kada u beogradsku dvoranu stiže aktuelni šampion Evrope, Panatinaikos. Svi dobro znaju da će taj susret biti mnogo više od obične košarkaške utakmice. Biće to prvi povratak Željka Obradovića u Beograd od njegovog odlaska iz Partizana prošle sezone, događaj prepun emocija kakav evropska košarka retko viđa.
Čak i ako se izgubi u utorak, a Panatinaikos je trenutno sigurno najjači tim u Evropi po svemu prikazanom, Partizan ne sme da padne i izgubi veru u ono što je napravio na startu sezone bez obzira na sinoćnja dešavanja u Madridu i na sudije i na manjak sreće ili na bilo šta što nema direktno veze sa igračima na parketu.
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
Pariz - Asvel 96:98
/Hifi 30 - Mils 21/
Četvrtak
Dubai - Crvena zvezda 58:77
/Bejkon 13 - 20/
Makabi Tel Aviv - Olimpija Milano 97:79
/Madar 17 - Rajt 23/
Bajern Minhen - Virtus Bolonja 87:94
/Da Silva, Vašington 18 - Mur 20/
Panatinaikos - Fenerbahče 92:74
/Hejs Dejvis, Lesor 19 - Ki 13/
Valensija - Hapoel Tel Aviv 93:82
/Tejlor 17 - Blejkni 30/
Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 86:76
/Maledon 13 - Džons 19/
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama