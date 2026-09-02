Džin od 229 cm opet u NBA, i to kod Lebrona

Filadelfija Seventisiksersi su potpisali ugovore sa Takom Falom , Džamirom Nelsonom Džuniorom i Sejnt Tomasom , saopštio je tim u utorak. Sva trojica igrača su potpisala "Exhibit 10" ugovore i biće deo trening kampa Siksersa u Nju Džersiju, krajem ovog meseca.

Fol je u Kini prosečno beležio 11,2 poena uz šest skokova i 2,2 blokade po utakmici. Oduvek je imao za cilj da se vrati u NBA i u toj nameri je uspeo. Doduše, ima kratkoročan ugovor, tako da je na njemu da ubedi Nika Nursa i čelnike File da treba i da ostane u Pensilvaniji.

Filadelfija definitivno napada titulu. To je bilo jasno onog momenta kada je franšiza trejdovala Pola Džordža za Džejlena Brauna, a onda je za Sikserse potpisao Lebron Džejms. Na papiru Nurs ima moćnu petorku, jer uz Brauna i Kralja tu su još Vi Džej Edžkomb, Tajris Maksi i Džoel Embid.

Najveća briga jeste Embidovo zdravlje. Zato Fila i želi da ima nekoliko centara u ekipi kako bi MVP iz 2023. godine mogao malo više da se odmara tokom osnovnog dela sezone.

Prva zamena mu je Adem Bona iz Turske, poziciju pet mogu da pokriju i Dominik Barlou, Arijel Hukporti, a potencijalno će šansu dobiti i Fol.