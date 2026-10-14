Džons posle velikog šuta u Lionu: Znao sam da želim loptu u rukama, ali imamo mi mnogo lidera u timu

Džons ističe da mu je ovaj pogodak za trijumf posebno drag.

"Da, poseban je zato što je to moj prvi u Crvenoj zvezdi, a drugo zato što smo se borili jako večeras za mnogo momaka. Bila je teška utakmica za nas i doći na gostovanje i pobediti je uvek dobro", objašnjava sjajni bek.

Upitan da li sebe smаtra liderom ovog tima ili jednim od lidera, Džons je odgovorio:

"Uh, imamo mnogo lidera u timu. Kao što kažem, svi su odradili sjajan posao. Zbog onoga što pokušavamo da izgradimo, večeras je bilo stvarno dobro za nas."