Džons posle velikog šuta u Lionu: Znao sam da želim loptu u rukama, ali imamo mi mnogo lidera u timu
Vreme čitanja: 4min | sre. 14.10.26. | 00:47
Junak velike pobede Crvene zvezde u "Astrobalu" i strelac pobedonosnog šuta na isteku vremena Kris Džons izneo je svoje utiske za Mozzart sport posle te velike pobede
Crvena zvezda je u petom kolu Evrolige slavila sa 84:82, a koš za pobedu u poslednjoj sekundi sa vrha kapice ubacio je sjajni Kris Džons.
"Sjajna defanzivna blokada, sjajan skok Semija. Znao sam da želim loptu u rukama na kraju utakmice, i ispostavilo se u moju korist", počeo je Kris Džons svoju izjavu za Mozzart Sport.
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Džons ističe da mu je ovaj pogodak za trijumf posebno drag.
"Da, poseban je zato što je to moj prvi u Crvenoj zvezdi, a drugo zato što smo se borili jako večeras za mnogo momaka. Bila je teška utakmica za nas i doći na gostovanje i pobediti je uvek dobro", objašnjava sjajni bek.
Upitan da li sebe smаtra liderom ovog tima ili jednim od lidera, Džons je odgovorio:
"Uh, imamo mnogo lidera u timu. Kao što kažem, svi su odradili sjajan posao. Zbog onoga što pokušavamo da izgradimo, večeras je bilo stvarno dobro za nas."
Bio je to i povrtak za Krisa Džonsa na mesto gde je nekada igrao kao domaći igrač.
"Uvek je dobro vratiti se ovde i videti stare poznate face. To je kao neka topla dobrodošlica. Ali, znate, dok utakmica traje, ne razmišljam baš o tome. Možeš da razgovaraš sa njima posle utakmice. Ali, kao što kažem, drago mi je što smo pobedili, bilo je dobro za nas", zakljućio je Kris Džons posle sjajnog meča i pobede u Francuskoj.