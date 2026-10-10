Golden Stejt osigurao budućnost: Podziemskom 110.000.000 dolara za pet godina

Do početka nove NBA sezone ostalo je još samo deset dana, a Golden Stejt je uoči novih izazova završio važan posao za budućnost franšize. Brendin Podziemski dogovorio je novi petogodišnji ugovor sa Voriorsima, koji uključuje i posebnu klauzulu o bonusu u slučaju trejda, čime je tim iz San Franciska osigurao dugoročan ostanak jednog od svojih najperspektivnijih mladih igrača.

Američki bek će ove sezone zaraditi 5.600.000 dolara, koliko mu pripada u poslednjoj godini ruki ugovora, dok će nova saradnja stupiti na snagu tek od naredne takmičarske godine.