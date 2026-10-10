Golden Stejt osigurao budućnost: Podziemskom 110.000.000 dolara za pet godina
Vreme čitanja: 1min | sub. 10.10.26. | 18:05
Bek je potpisao novi ugovor sa franšizom iz San Franciska
Do početka nove NBA sezone ostalo je još samo deset dana, a Golden Stejt je uoči novih izazova završio važan posao za budućnost franšize. Brendin Podziemski dogovorio je novi petogodišnji ugovor sa Voriorsima, koji uključuje i posebnu klauzulu o bonusu u slučaju trejda, čime je tim iz San Franciska osigurao dugoročan ostanak jednog od svojih najperspektivnijih mladih igrača.
Američki bek će ove sezone zaraditi 5.600.000 dolara, koliko mu pripada u poslednjoj godini ruki ugovora, dok će nova saradnja stupiti na snagu tek od naredne takmičarske godine.
Izabrane vesti
Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan
Podziemski je prošle sezone napravio značajan iskorak i izborio se za sve važniju ulogu u ekipi. Više od polovine utakmica započeo je kao starter, a za prosečnih 28,5 minuta na parketu beležio je 13,8 poena i 5,1 skok, čime je potvrdio da Voriorsi na njega ozbiljno računaju i u budućnosti.
Jedna od njegovih najvećih prednosti bila je konstantnost. Podzijemski je nastupio na sve 82 utakmice regularnog dela sezone, što je uspelo još samo sedamnaestorici košarkaša u ligi. Pored toga, istakao se i odličnim skakačkim učinkom za igrača na bekovskoj poziciji.
Ipak, najbolju košarku prikazao je u završnici sezone. Tokom marta i aprila prosečno je beležio 18,1 poen, dok je protiv Sakramenta postavio i rekord karijere sa 30 poena.