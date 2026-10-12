Hezonja kupuje ulogu u Klivlendu; Bogoljub bez minuta u porazu Milvokija

Nije još puno ostalo do početka nove NBA sezone, pa tako timovi ulaze u završnu fazu priprema i svaka kontrolna utakmica može biti od izuzetne važnosti za uigravanje. Videli smo šou Nikole Jokića protiv Čikago Bulsa, a na američkim parketima smo u noći između nedelje i ponedeljka imali priliku da vidimo još neke zanimljive okršaje.

Klivlend Kavalirsi su nadigrali Orlando - 119:105, a zapažen učinak u pobedničkoj ekipi imao je Mario Hezonja.