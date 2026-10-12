Hezonja kupuje ulogu u Klivlendu; Bogoljub bez minuta u porazu Milvokija
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 09:25
Još uvek srpski reprezentativac nije dobio šansu u pripremnom periodu
Nije još puno ostalo do početka nove NBA sezone, pa tako timovi ulaze u završnu fazu priprema i svaka kontrolna utakmica može biti od izuzetne važnosti za uigravanje. Videli smo šou Nikole Jokića protiv Čikago Bulsa, a na američkim parketima smo u noći između nedelje i ponedeljka imali priliku da vidimo još neke zanimljive okršaje.
Klivlend Kavalirsi su nadigrali Orlando - 119:105, a zapažen učinak u pobedničkoj ekipi imao je Mario Hezonja.
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Doskorašnji član madridskog Reala nije nepoznat navijačima u najjačoj ligi sveta, ali deluje da će u svom drugom mandatu u NBA imati znatno veću ulogu nego tokom prvog boravka. Hezonja je vrlo dobro odigrao utakmica protiv Orlanda. Na parketu je proveo tek nešto manje od 17 minuta, a pokazao je da može da bude ubitačan po koš rivala, bez obzira na redukovanu minutažu.
Hrvatski reprezentativac utakmicu je završio sa 13 poena, pet skokova i dve asistencije, uz šut iz igre 5/9 (3/5 za dva poena, 2/4 za tri poena). Najefikasniji u pobedničkom timu bio je veteran, ali i superstar Džejms Harden. Iskusni šuter je utakmicu završio sa 24 poena, četiri skoka i dve asistencije. U dresu Orlanda je takođe bilo poznatih lica, ali ne sa toliko zapaženom ulogom. Crnogorski centar Nikola Vučević je za 10-ak minuta upisao dva skoka i tri asistencije, dok je Goga Bitadze stao na sedam poena i dve uhvaćene lopte.
Kada je reč o utakmici između Šarlota i Milvokija, Hornetsi su slavili - 105:90. U sastavu gostujućeg tima našao se i Bogoljub Marković, ali srpski reprezentativac nije ulazio na teren na ovoj utakmici. Nekadašnji krilni centar Mege bio je aktivan tokom letnje lige, međutim, tokom zvaničnog pripremnog perioda nije imao priliku da ponese dres Baksa.