Istorijsko šutiranje bacanja u Evroligi

Baskonija je već u prvoj četvrtini čak 18 puta izlazila na liniju slobodnih bacanja, a do kraja prvog poluvremena izvela ih je ukupno 29, čime je postavila novi rekord Evrolige po broju slobodnih bacanja jednog tima za jedno poluvreme. Prethodni rekordi pripadali su velikanima poput Panatinaikosa, Fenerbahčea, Real Madrida i Olimpijakosa, koji su držali najbolje rezultate sa 17 slobodnih bacanja u prvoj četvrtini, odnosno 26 u prvom poluvremenu. Za to vreme, Bešiktaš je u prvih 20 minuta utakmice izveo svega 10 slobodnih bacanja, naspram 29 koliko ih je imala španska ekipa.

Do kraja utakmice, Baskonija je šutnula 42 slobodna bacanja, svega još 13 u drugom poluvremenu, a najviše je na penalima kampovao Kris Duarte koji ih je šutirao 15/15. Ništa im to nije pomoglo jer je Bešiktaš slavio na kraju.

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Mišljenje o celoj situaciji izneo je i Dušan Alimpijević.

"Danas smo zaustavili Baskonijin šut za tri poena i igrali veoma energično. Zaista sam ponosan na momke. Mnogo su želeli pobedu i to je moglo da se vidi. Promenili smo odbranu u drugom poluvremenu, a u poslednjoj četvrtini primili smo samo 13 poena. U najvažnijem delu utakmice odigrali smo sjajnu odbranu. Moram da odam priznanje svojim igračima jer su danas uradili mnogo dobrih stvari. Iskreno, verujem da bismo pobedili nešto lakše da nismo imali toliko problema sa slobodnim bacanjima u prvom poluvremenu. Naravno, ne kažem da su sudije krive. To je isključivo naša odgovornost. Mislim da smo oborili rekord Evrolige tako što smo poslali protivnika na liniju slobodnih bacanja čak 29 puta. Naravno, to je naša krivica. U narednim utakmicama moramo da budemo pametniji", rekao je trener Bešiktaša.