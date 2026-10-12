Jabusele pred Partizan: Biće rata – uživaću

Francuz poručuje da je spreman za težak meč sa Partizanom, ali i da će u atmosferi – uživati.

„Biće rata tamo. Moramo da budemo spremni da istrpimo snažne udarce, jer nas čeka vrlo teška i fizički zahtevna utakmica. Neće biti lako, moraćemo tokom svih 40 minuta da se borimo da bismo pobedili. I jedva čekam to. Biće ovo stvarno zanimljiva utakmica, ali i posebno iskustvo za mene. Osećam se povlašćeno što sam u poziciji da igram. Uživaću u utakmici, kao i uvek do sada i učiniću sve da pobedimo“, poručio je Jabusele.

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Nije bio previše originalan košarkaš Panatinaikosa na pitanje šta su ključne stvari koje moraju da se urade da bi PAO dobio meč.

„Iste stvari kao od početka sezone: da budemo čvrsti u odbrani, da komuniciramo međusobno, da pomažemo jedan drugom i naravno, da uživamo u utakmici. Isto tako i da u napadu budemo dobri. Imamo igrače koji mogu da pogađaju i one koji mogu da asistiraju. Zato je bitno da ostanemo ujedinjeni, da pratimo naš plan igre i da probamo da pobedimo“.