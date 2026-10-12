Karlik Džons pred Željkov povratak: Zagrliću ga, ali posle utakmice; Ol star tim? Videćemo

Šta očekuješ od utakmice za koju mnogi kažu da je mnogo više od običnog meča?

"Mislim da mi kao igrači moramo da joj pristupimo kao i svakoj drugoj utakmici. Ponekad, kada počneš da razmišljaš o njoj na drugačiji način, previše analiziraš stvari i onda radiš nešto što inače ne bi radio tokom utakmice. Zato mislim da svi moramo da joj pristupimo normalno. Naravno, svi znamo da se vraća naš bivši trener. Atmosfera će biti neverovatna, verovatno jedna od najboljih koje ćemo videti tokom cele sezone. Ali mislim da moramo da zadržimo isti mentalitet i da se zaista usredsredimo na samu utakmicu. Kao što sam rekao, ako počnemo da razmišljamo o drugim stvarima, to može da utiče na to da li ćemo pobediti ili izgubiti".

20.30: (3,20) Partizan Mozzart Bet (16,0) Panatinaikos (1,45)

Trener Đoan Penjaroja je Panatinaikos opisao kao Ol star tim, koji je izuzetno dobro popunjen na svim pozicijama. Kako ti vidiš tu ekipu?

"Vidim ih kao dobar tim. Imaju mnogo kvalitetnih igrača na svim pozicijama. Ali ja sam neko ko voli da bude u ulozi autsajdera i držaću se toga. Ako smatraju da su ol-star tim, videćemo se u utorak. Mi ćemo toj utakmici pristupiti na isti način kao i prethodnim četirima. Spreman sam, mislim da smo svi spremni i, kao što sam rekao, biće veoma uzbudljivo".

Kakva je atmosfera u ekipi? Sada već veoma dobro poznaješ tim, grad i navijače, osećaš sve što se dešava oko kluba. Možeš li da nam opišeš raspoloženje u svlačionici? Dolazi vam trenutno najjači tim u Evroligi, sa trenerom koji je mnogo više od trenera u ovom gradu i ovoj zemlji. Znaš koliko sve to znači. Kakva je atmosfera među igračima?

"Neverovatna. Svi smo dobro raspoloženi i uzbuđeni. Kao što sam rekao, svi pričaju o Panatinaikosu u superlativima. Mi ih poštujemo, ali osećam da smo ekipa koja može da se takmiči sa bilo kim. Svi znamo da u ovoj ligi svako može da pobedi svakoga, bilo koje večeri. Energija će biti sjajna, ali i oni moraju da obuku dres, baš kao i mi, i da pristupe utakmici isto kao što ćemo mi. Naš cilj je da igramo fizički, da prvi nametnemo svoj način igre, a onda će i sve ostalo odigrati svoju ulogu".

Karlik, mnogo puta si nam govorio koliko ti je motivacija važna. Videli smo to i na primeru tvoje cene u fantaziju. Da li ti utakmica protiv Panatinaikosa i Željka Obradovića predstavlja dodatnu motivaciju?

"Naravno. Kao što sam rekao, ovo je još jedna ekipa za koju sam prilično siguran da svi, osim navijača Partizana, smatraju da je mnogo bolja od nas ili da je iznad nas u Evroligi. Zato mislim da svi treba da iskoristimo to kao motivaciju, ne samo ja. Veoma sam uzbuđen. Mislim da rečima ne mogu ni da opišem koliko jedva čekam sutrašnju utakmicu, i to nije samo zbog trenera. Čak i da on nije tamo, taj tim bi i dalje bio veoma kvalitetan. Kao što sam rekao, volim da budem u ulozi autsajdera i uvek želim da pobedim ekipe kojima se daju veće šanse nego nama".

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Kako, po tvom mišljenju, Željko Obradović ove sezone vodi Panatinaikos?

"On predvodi taj tim. Mnogo igrača je došlo u Panatinaikos, a mnogi od njih bi, da su ostali u prethodnim klubovima ili otišli u neke druge ekipe, bili glavni igrači. Zato mislim da je, ako postoji neko ko može da ih uklopi, da ih prilagodi jedne drugima i navede da zajedno funkcionišu, onda to upravo on".