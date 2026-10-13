Lovernj otkrio razlike u Partizanu pred povratak Obradovića: Disciplina, pravila i nema kašnjenja!

Međutim, večerašnji okršaj nije samo priča o povratku klupske legende, već i o velikoj promeni beogradskog velikana u odnosu na prošlu sezonu. Pod komandom novog trenera Đoana Penjaroje , u taboru crno-belih vlada fantastična atmosfera i sve pršti od pozitivne energije zbog nekih novih lica u svlačionici, ali i onih koji dobro znaju šta znači nositi dres Partizana, pre svega Žofri Lovernj . Rezultati toga su dve ubedljive pobede u ABA ligi i odličnih 3-1 na startu Evrolige. Sve to je samo prirodna posledica reda koji je ponovo uspostavljen u Humskoj.

Kako sam ističe, ljudi u svlačionici su dobri, pozitivni, složni, ali tu su uvedena i striktna pravila... Pitali smo ga koja.

„Imamo jasna pravila ponašanja, vrlo su jednostavna i normalna. Ako me pitaš koja... Pa da se bude na vreme svaki dan, da ne sme nigde da se kasni... Da se obavezno nosi Partizanova majica i klupska obeležja. Ali sve je to najnormalnija stvar na svetu! I znate šta? Niko u svlačionici ne pravi problem oko toga. Sve je najnormalnija stvar i najnormalnije funkcionišemo. Samo što... prošle sezone jednostavno nije bilo tako”, iskren je i direktan Lovernj.

Baš te "normalne stvari"... Dolazak u sekund na vreme i ponosno nošenje klupske opreme bile su misaona imenica prošle godine, a danas čine čvrst temelj tima u kom se tačno zna ko šta radi i gde ko pripada. Ustalom i to je jedan od razloga zbog čega Partizan deluje ovako kako deluje pred dolazak Obradovićevog Panatinaikosa u kojem takođe vlada sjajna atmosfera u šta smo se mogli uveriti kada je ekipa Mozzart Sporta bila u Atini i razgovarala sa Matijasom Lesorom i Geršonom Jabuseleom.

Ipak, da se mi vratimo na Partizan.

Lovernj napominje da velike zasluge za ovakav zdrav pristup nosi upravo španski stručnjak Đoan Penjaroja, sa kojim je tim pronašao savršene kanale komunikacije od prvog dana priprema.

"Mnogo ga volim", bilo je prvo što je Lovernj rekao na temu španskog trenera:

„Dobro radi, naporno i predano radi svaki dan. Mislim da je dobar trener, ali pre svega odličan čovek, a to je za mene uvek najvažnije u sportu. Treniramo izuzetno dobro i sve što radimo na treningu ima jasan smisao”, podvukao je miljenik crno-belih tribina.

Iako mlađi saigrači u svlačionici redom ističu da u Lovernju imaju pravog zaštitničkog lidera i neupitni autoritet uz Karlika Džonsa, iskusni Francuz ostaje skroman.

„Ja zaista ne pričam mnogo. Samo pokušavam da budem pravi primer svaki dan na treningu, na utakmicama i to je sve. Ne razmišljam previše o tome.”