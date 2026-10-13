Lovernj otkrio razlike u Partizanu pred povratak Obradovića: Disciplina, pravila i nema kašnjenja!
Vreme čitanja: 5min | uto. 13.10.26. | 08:03
"Niko u ekipi nema problem sa pravilima, najnormalnije se svi ponašaju", priča Žofri Lovernj za Mozzart Sport pred veliki povratak Željka Obradovića u Beogradsku arenu
Beogradska arena biće večeras (20.30, Arena Sport) poprište susreta prepunog nabujalih emocija zbog svega što se dešavalo u prethodnih godinu dana. U Beograd stiže moćni Panatinaikos na čelu sa Željkom Obradovićem, prvi put otkako je legendarni stručnjak u novembru prošle godine napustio klupu Partizan Mozzart Beta. Ipak, večerašnji Partizan i onaj iz prethodne sezone nemaju gotovo ništa zajedničko osim nekoliko imena.
Prošla sezona ostavila je duboku i bolnu ranu u srcima navijača. Ekipa pod vođstvom Obradovića delovala je poprilično raspušteno, pokazano je neshvatljivo nepoštovanje prema klubu i svetom dresu, zavladao je manjak osnovne sportske discipline, a najtrofejniji evropski trener na kraju više nije mogao da utiče na svlačionicu i morao je da ode i to baš posle utakmice sa Panatinaikosem. Sudbina je udesila da se u Beograd vrati baš večeras, i to kao šef stručnog štaba Panatinaikosa koji je novu evroligašku sezonu otvorio perfektno, sa četiri ubedljiva trijumfa (4-0).
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Međutim, večerašnji okršaj nije samo priča o povratku klupske legende, već i o velikoj promeni beogradskog velikana u odnosu na prošlu sezonu. Pod komandom novog trenera Đoana Penjaroje, u taboru crno-belih vlada fantastična atmosfera i sve pršti od pozitivne energije zbog nekih novih lica u svlačionici, ali i onih koji dobro znaju šta znači nositi dres Partizana, pre svega Žofri Lovernj. Rezultati toga su dve ubedljive pobede u ABA ligi i odličnih 3-1 na startu Evrolige. Sve to je samo prirodna posledica reda koji je ponovo uspostavljen u Humskoj.
Jedan od vodećih autoriteta u ovoj svlačionici, francuski centar Žofri Lovernj, u razgovoru je za Mozzart Sport bez ikakvog ulepšavanja objasnio gde leži ključna razlika između ove i prethodne takmičarske godine.
Kako sam ističe, ljudi u svlačionici su dobri, pozitivni, složni, ali tu su uvedena i striktna pravila... Pitali smo ga koja.
„Imamo jasna pravila ponašanja, vrlo su jednostavna i normalna. Ako me pitaš koja... Pa da se bude na vreme svaki dan, da ne sme nigde da se kasni... Da se obavezno nosi Partizanova majica i klupska obeležja. Ali sve je to najnormalnija stvar na svetu! I znate šta? Niko u svlačionici ne pravi problem oko toga. Sve je najnormalnija stvar i najnormalnije funkcionišemo. Samo što... prošle sezone jednostavno nije bilo tako”, iskren je i direktan Lovernj.
Baš te "normalne stvari"... Dolazak u sekund na vreme i ponosno nošenje klupske opreme bile su misaona imenica prošle godine, a danas čine čvrst temelj tima u kom se tačno zna ko šta radi i gde ko pripada. Ustalom i to je jedan od razloga zbog čega Partizan deluje ovako kako deluje pred dolazak Obradovićevog Panatinaikosa u kojem takođe vlada sjajna atmosfera u šta smo se mogli uveriti kada je ekipa Mozzart Sporta bila u Atini i razgovarala sa Matijasom Lesorom i Geršonom Jabuseleom.
Ipak, da se mi vratimo na Partizan.
Lovernj napominje da velike zasluge za ovakav zdrav pristup nosi upravo španski stručnjak Đoan Penjaroja, sa kojim je tim pronašao savršene kanale komunikacije od prvog dana priprema.
"Mnogo ga volim", bilo je prvo što je Lovernj rekao na temu španskog trenera:
„Dobro radi, naporno i predano radi svaki dan. Mislim da je dobar trener, ali pre svega odličan čovek, a to je za mene uvek najvažnije u sportu. Treniramo izuzetno dobro i sve što radimo na treningu ima jasan smisao”, podvukao je miljenik crno-belih tribina.
Iako mlađi saigrači u svlačionici redom ističu da u Lovernju imaju pravog zaštitničkog lidera i neupitni autoritet uz Karlika Džonsa, iskusni Francuz ostaje skroman.
„Ja zaista ne pričam mnogo. Samo pokušavam da budem pravi primer svaki dan na treningu, na utakmicama i to je sve. Ne razmišljam previše o tome.”
Pred večerašnji okršaj u kom Panatinaikos ulazi kao favorit sa četiri vezane pobede na startu sezone i sa Obradovićem koji je u Atini takođe dočekan kao legenda i čini se da u zelenom taboru trenutno nema nikakvih problema koji su ga izjedali prošle sezone u Partizanu.
„Panatinaikos je u ovom trenutku sigurno jedan od najboljih timova u celoj Evropi, ako ne i najbolji. Ali, mi imamo pozitivan pritisak, moramo da se borimo do zadnjeg atoma snage i ako se budemo borili kao na uvodnim utakmicama, ko zna, videćemo šta će biti na kraju.”
Naravno, ogromne emocije zbog dolaska najtrofejnijeg evropskog trenera ne mogu se u potpunosti ignorisati, svi znaju ko je i šta je Željko Obradović i koliko je značajna figura u istoriji Partizana. Uostalom da nije bilo njegovog povratka u Partizan na leto 2021. godine, klub iz Humske ne bi bio ovde gde je sada i to je činjenica.
„Svi ovde obožavaju Željka. On je uradio istorijske i neverovatne stvari za Partizan, ali sad je na klupi drugog tima i to je jednostavno profesionalni sport. Želimo da pobedimo Panatinaikos i to je sasvim sportski”, zaključio je Žofri Lovernj.
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Večerašnji duel od 20:30 časova u Beogradskoj areni biće najteži mogući ispit za renovirani Partizan: da li je nova, disciplinovana i harmonizovana četa Đoana Penjaroje spremna da sačuva domaći teren i nanese prvi ovosezonski poraz moćnoj mašineriji Željka Obradovića gde je uspostavio principe koji se prošle sezone jednostavno nisu poštovali u Partizanu... Videćemo na parketu Beogradske arene!
EVROLIGA - 5. kolo
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19.45: (1,45) Fenerbahče (16,0) Žalgiris (3,20)
20.00: (2,25) Asvel (15,0) Crvena zvezda (1,80)
20.30: (1,35) Barselona (16,0) Makabi Tel Aviv (3,70)
20.30: (3,20) Partizan Mozzart Bet (16,0) Panatinaikos (1,45)
20.30: (3,20) Baskonija (16,0) Dubai (1,45)
20.30: (3,00) Olimpija Milano (16,0) Real Madrid (1,50)
21.00: (2,40) Valensija (15,0) Olimpijakos (1,70)
Sreda
18.00: (1,35) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,70)
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20.45: (1,45) Pariz (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
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