Mitoglu otkrio: Obradović postavio svoja pravila, u ekipi više ne postoji 'ja'

Nakon ubedljive pobede, krilni centar Panatinaikosa Konstantinos Mitoglu u svom izlaganju stavio je akcenat na fantastičan timski duh i zajedništvo koji vladaju u ekipi. „Nije ovo bila laka pobeda. Fenerbahče je veoma dobar tim sa velikom dubinom u sastavu, tako da ovaj uspeh ima još veću težinu. Nastavljamo da napredujemo. U drugom poluvremenu, kada je Fenerbahče energetski pao, mi smo podigli ritam. Održali smo visok nivo igre tokom čitavog meča. Rotacija je bila sjajna i pojedini igrači su odigrali neverovatnu utakmicu. Nastavljamo da budemo sve bolji“ , istakao je Mitoglu , a prenosi grčka Gazzeta.

Grčki košarkaš se potom posebno osvrnuo na atmosferu unutar svlačionice i taktičku disciplinu koju je uspostavio legendarni srpski stručnjak..

„Svi parametri i statistički podaci izgledaju veoma dobro. Mi sve to proživljavamo iz dana u dan u svlačionici i na treninzima. Naša hemija je fantastična. Svi momci su spremni da slušaju, a istovremeno imaju dovoljno iskustva da otvoreno kažu šta god žele. Više ne postoji 'ja'. Trener je postavio svoja pravila i u odbrani i u napadu, ali je najvažnije od svega to kakvu hemiju imamo - kako na terenu, tako i van njega.“

Mitoglu je podvukao značaj podrške sa tribina, ali i svest o izazovima koji tek slede na gorućim gostujućim terenima širom Evrope.

„Treba napomenuti da smo odigrali četiri vezane utakmice kod kuće i želim još jednom da se zahvalim našim navijačima na sjajnoj podršci. Želimo da nastavimo ovaj pozitivan niz i na gostovanjima, jer će se upravo tamo pokazati od kakvog smo materijala. Zajednički trud svih igrača i stručnog štaba jeste ono zbog čega delujemo tako dobro na parketu“, zaključio je Mitoglu.