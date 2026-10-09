Mitoglu otkrio: Obradović postavio svoja pravila, u ekipi više ne postoji 'ja'
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 01:04
„Naša hemija je fantastična. Svi momci su spremni da slušaju, a istovremeno imaju dovoljno iskustva da otvoreno kažu šta god žele“, kaže grčki košarkaš
Panatinaikos je na impresivan način otvorio novu sezonu Evrolige. Atinski velikan je u svojoj dvorani nadigrao Fenerbahče rezultatom 92:74 i tako upisao četvrti trijumf u isto toliko odigranih kola elitnog.
Ono što može da raduje Željka Obradovića jeste činjenica da ekipa ubrzanim ritmom nastavlja da napreduje, ali da je još uvek daleko od svog vrhunca.
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Nakon ubedljive pobede, krilni centar Panatinaikosa Konstantinos Mitoglu u svom izlaganju stavio je akcenat na fantastičan timski duh i zajedništvo koji vladaju u ekipi.
„Nije ovo bila laka pobeda. Fenerbahče je veoma dobar tim sa velikom dubinom u sastavu, tako da ovaj uspeh ima još veću težinu. Nastavljamo da napredujemo. U drugom poluvremenu, kada je Fenerbahče energetski pao, mi smo podigli ritam. Održali smo visok nivo igre tokom čitavog meča. Rotacija je bila sjajna i pojedini igrači su odigrali neverovatnu utakmicu. Nastavljamo da budemo sve bolji“, istakao je Mitoglu, a prenosi grčka Gazzeta.
Grčki košarkaš se potom posebno osvrnuo na atmosferu unutar svlačionice i taktičku disciplinu koju je uspostavio legendarni srpski stručnjak..
„Svi parametri i statistički podaci izgledaju veoma dobro. Mi sve to proživljavamo iz dana u dan u svlačionici i na treninzima. Naša hemija je fantastična. Svi momci su spremni da slušaju, a istovremeno imaju dovoljno iskustva da otvoreno kažu šta god žele. Više ne postoji 'ja'. Trener je postavio svoja pravila i u odbrani i u napadu, ali je najvažnije od svega to kakvu hemiju imamo - kako na terenu, tako i van njega.“
Mitoglu je podvukao značaj podrške sa tribina, ali i svest o izazovima koji tek slede na gorućim gostujućim terenima širom Evrope.
„Treba napomenuti da smo odigrali četiri vezane utakmice kod kuće i želim još jednom da se zahvalim našim navijačima na sjajnoj podršci. Želimo da nastavimo ovaj pozitivan niz i na gostovanjima, jer će se upravo tamo pokazati od kakvog smo materijala. Zajednički trud svih igrača i stručnog štaba jeste ono zbog čega delujemo tako dobro na parketu“, zaključio je Mitoglu.