Nastavlja se veliko spremanje u Realu: Dogovoren Jantunen
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 10:31
Javlja specijalizovani portal Basket News
Misija Mikaela Jantunena u Istanbulu nije prošla onako kako se očekivalo. Finac nije više deo Fenerbahčea i slobodan je u izbori nove sredine. Pričalo se kako su za njega zainteresovani brojni klubovi, a pre nekih nedelju dana Evropom je prohujala informacija da je Real Madrid u poodmakloj fazi pregovora s odličnim krilnim centrom.
Izgleda da ovo nije bio još jedan od košarkaških tračeva, koji su konstantno prisutni kada je reč o letnjoj transfer pijaci, jer specijalizovani portal Basket News navodi da je nekadašnji as Pariza postigao dogovor s najtrofejnijim timom na Starom kontinentu.
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Kako navodi pomenuti izvor, Jantunen je spreman da se priključi četi Pedra Martineza i bude zamena za Treja Lajlsa, koji se vratio u NBA ligu posle odlične sezone.
Finac je idealan igrač za košarku kakvu forsira Pedro Martinez. Brz je, voli da igra u ritmu i šutira za tri poena (zapravo mu je šut s distance jedno od glavnih oružja), a upravo su sve to karakteristike principima po kojima igraju Martinezove ekipe. Sigurno da u Realu ne oklevaju zbog činjenice da Jantunen nije imao dobru sezonu u Feneru, gde je u proseku beležio 5,2 poena i 3,2 skoka, jer znaju da je igrač koji svojim karakteristikama može da odgovori zahtevima novog modela po kojem će da igraju Blankosi.
Ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti i Jantunen zaključi ugovor s Realom, ovim potezom nastaviće se veliko spremanje u redovima Kraljevskog kluba. Najtrofejniji tim na Starom kontinentu već je angažovao, pored trenera Pedra Martineza, Hajmea Pradilju i Timotija Luvavua, tako da bi dolazak Finca bio treći ulazni transfer. Svakako da je potrebno u Madridu smiriti strasti koje su nastale zbog Marija Hezonje. Hrvatski reprezentativac odlučio je da sam plati izlaznu klauzulu i posle četiri godine napusti prestonicu Španije, a naredna stanica biće mu NBA liga. Pričalo se o tome da Real već ima spremnu zamenu za njega u liku Maska Šulge, člana Boston Seltiksa.
Ako se izuzme odlazak Hezonje, Real su napustili još David Kremer, koji je prešao u Crvenu zvezdu, zatim Aleks Len, Madi Sisoko, već pomenuti Lajls i Omar Jurtseven, dok će dres Blankosa nastaviti da nose veterani Serhio Ljulj i Valter Tavares, kao i Čuma Okeke.