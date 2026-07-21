Nastavlja se veliko spremanje u Realu: Dogovoren Jantunen

Misija Mikaela Jantunena u Istanbulu nije prošla onako kako se očekivalo. Finac nije više deo Fenerbahčea i slobodan je u izbori nove sredine. Pričalo se kako su za njega zainteresovani brojni klubovi, a pre nekih nedelju dana Evropom je prohujala informacija da je Real Madrid u poodmakloj fazi pregovora s odličnim krilnim centrom.

Izgleda da ovo nije bio još jedan od košarkaških tračeva, koji su konstantno prisutni kada je reč o letnjoj transfer pijaci, jer specijalizovani portal Basket News navodi da je nekadašnji as Pariza postigao dogovor s najtrofejnijim timom na Starom kontinentu.