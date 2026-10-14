Nema sreće sa Dvejnom Vašingtonom

A osim dobrih poenterskih brojki, Vašington je iz Beograda u Minhen preneo i jedan daleko manje poželjan niz. Na poslednjih osam evroligaških utakmica u dresu Partizana nije osetio slast pobede, a promena sredine nije mu donela ništa bolje. Sa još tri poraza u dresu Bajerna, američki bek stigao je do čak 11 uzastopnih utakmica bez trijumfa u Evroligi, iako njegove individualne partije ne nagoveštavaju takav učinak.

Stigao je Dvejn Vašington početkom sezone u Bajern kao jedno od značajnijih pojačanja kluba iz Minhena. Iza sebe je imao turbulentnu sezonu u Partizan Mozzart Betu, tokom koje je u Evroligi prosečno postizao 14,9 poena po utakmici. Ipak, dobre individualne brojke nisu pratili i rezultati crno-belih, koji su pravi ritam uhvatili tek u završnici sezone, kada je Amerikanac zbog povrede bio van tima.

Ipak, još tokom boravka u Beogradu nisu se dovodile u pitanje njegove košgeterske sposobnosti, već koliko takve partije zapravo donose ekipi. Najbolji primer viđen je u decembru prošle godine, neposredno nakon odlaska Željka Obradovića iz Partizana, kada je protiv Bajerna ubacio 22 poena i pomogao crno-belima da dođu do pobede. Međutim, njegova odlična partija ostala je u senci ponašanja na parketu. Navijači, već nezadovoljni odlaskom trofejnog trenera, zvižducima su ispratili loš početak utakmice, a Vašington je na njihove reakcije odgovarao gestikulacijama nakon gotovo svakog postignutog koša.U pojedinim trenucima delovalo je kao da mu je važnije da se obračuna sa navijačima nego da savlada protivnika na parketu. A kada je došlo vreme da pobedu proslavi pred tribinama, Vašington je, na skandiranje imena bivšeg trenera, rukom pokazao saigračima da krenu u svlačionicu.

Upravo se tada otvorilo pitanje koje ga prati i danas. Koliko vrede odlične individualne brojke ako ih ne prate rezultati ekipe? Naravno, teško je jednog igrača označiti kao krivca za neuspehe čitavog tima, ali njegov sadašnji niz poraza ponovo daje povoda za istu raspravu. Zanimljivo je da su njegove poenterske brojke sada još bolje nego u Beogradu. Sa prosečnih 19,3 poena po utakmici, trenutno je drugi najbolji strelac takmičenja, odmah iza Nadira Hifija. Međutim, ni odlične individualne partije ne uspevaju da donesu rezultat ekipi iz Minhena, koja je izgubila sva tri evroligaška susreta u kojima je Vašington nastupio. Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan Najbliži prekidu negativnog niza bio je upravo protiv bivšeg kluba, kada je u poslednjem napadu promašio šut za pobedu, pa je Partizan Mozzart Bet odneo trijumf iz Minhena. Protiv Fenerbahčea Bajern je doživeo ubedljiv poraz, dok je potom poklekao i pred Virtusom, iako je Vašington ponovo bio najefikasniji. Ipak, možda najbolje čitavu priču oslikava podatak da je jedinu pobedu u Evroligi ove sezone Bajern ostvario na samom početku, kada je iznenadio favorizovani Hapoel iz Tel Aviva. Zanimljivo, Amerikanac tada nije bio ni u sastavu minhenskog kluba.