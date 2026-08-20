Nikola Milutinov posle Francuske: Moramo da popravimo neke stvari, pogotovo odbranu

Iako ovo nije kompletna ekipa, centar Srbije ističe da se svi igrači izuzetno dobro poznaju. "Ima dosta igrača koji su ranije igrali zajedno. Većina igrača je par godina zajedno, poznajemo se i iz tog ugla je lakše. Moramo da popravimo neke stvari, pogotovo odbranu, ali ćemo biti spremni"

U jednoj situaciji Milutinov je na isteku napada pogodio trojku, a upitan je kada je poslednji put to učinio.

"Na treningu juče, a na utakmici protiv Bajerna u dresu CSKA", naveo je Milutinov.

Tu je bio i najbolji igrač na svetu Nikola Jokić koji je iz nekog razloga posle fantastične utakmice u dresu reprezentacije upitan da prokomentariše trejd Pejtona Votsona.

"Drago mi je zbog Pejtona. Momak koji je stvarno jako dobar, ima energiju i koristan je za svlačionicu. Faliće nam svima, ali ne mogu da budem nesrećan zbog njega. Stvarno je sjajan tip", prokomentarisao je kratko Jokić.