Nova runda razgovora Evrolige i ABA klubova: Ključna tema - sudije

Odluka Evrolige da se uključi u rešavanje spora unutar ABA lige dovoljno govori o tome koliko joj je regionalno takmičenje zaista važno. Nesuglasice između lige i sudija oko usklađivanja pre svega finansijskih detalja saradnje, te priznavanja Unije sudija kao ravnopravno telo i drugih birokratskih stvari doveo je do toga da se početak sezone odloži, a onda i da drugo kolo startuje sa sudijama prijavljenim na naknadnom konkursu, mahom bez ikakvog iskustva deljenja pravde na najvišem nivou.

O tome kakvi su sve profili arbitara delegirani za početak regionalnog takmičenja mogli ste da čitate na stranicama portala Mozzart Sport, a za petak je u Madridu zakazan i sastanak Evrolige sa predstavnicima svih 20 klubova ABA lige, kako bi se definitivno našlo rešenje ne samo za gorući problem, već i kako da takmičenje dalje napreduje.