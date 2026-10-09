Nova runda razgovora Evrolige i ABA klubova: Ključna tema - sudije
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 09:13
Traži se rešenje ne samo za gorući problem za arbitre, već i kako da se takmičenje dalje unapredi
Odluka Evrolige da se uključi u rešavanje spora unutar ABA lige dovoljno govori o tome koliko joj je regionalno takmičenje zaista važno. Nesuglasice između lige i sudija oko usklađivanja pre svega finansijskih detalja saradnje, te priznavanja Unije sudija kao ravnopravno telo i drugih birokratskih stvari doveo je do toga da se početak sezone odloži, a onda i da drugo kolo startuje sa sudijama prijavljenim na naknadnom konkursu, mahom bez ikakvog iskustva deljenja pravde na najvišem nivou.
O tome kakvi su sve profili arbitara delegirani za početak regionalnog takmičenja mogli ste da čitate na stranicama portala Mozzart Sport, a za petak je u Madridu zakazan i sastanak Evrolige sa predstavnicima svih 20 klubova ABA lige, kako bi se definitivno našlo rešenje ne samo za gorući problem, već i kako da takmičenje dalje napreduje.
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ABA je nedavno potvrdila mandat novom sportskom direktoru Ibrahimu Erkanu, donedavno čoveku zaposlenom u Evroligi. On će, zajedno sa klubovima i čelnicima elitnog takmičenja, probati da dođe do konačnog dogovora i rešenja spora koji već neko vreme onemogućava normalno funkcionisanje lige.
Pored toga, sastanak bi potencijalno mogao da iznedri još i neke bitne odluke i rešenja, jer nije tajna da je određeni krug klubova nezadovoljan načinom na koji se pristupilo situaciji koja je regionalnu košarku dovela do ovog stanja. Isti su se ranije već oglasili zajedničkim saopštenjem, a kasnije su imali i prve razgovore sa rukovodiocima Evrolige, tokom kojih je predočeno aktuelno stanje.
ABA liga se, poput evropske košarke, takođe nalazi na raskrsnici.