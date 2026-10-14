Pajola: Frustriraju me glupi faulovi
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 13:23
"Ne paničimo posle dva poraza", kaže plejmejker Partizan Mozzart Beta
Ritam u Evroligi ne ostavlja prostor za tugovanje. Nakon neuspeha u meču sa Panatinaikosem, košarkaši Partizana već se okreću novom izazovu, gostovanju ekipi Fenerbahčea.
Jedan od aduta crno-belih na bekovskim pozicijama, Alesandro Pajola, ističe da je ekipa svesna grešaka, ali i odlučna da odreaguje na pravi način.
„Naravno da smo svi tužni zbog prošle utakmice. Želimo da reagujemo. Kalendar jeste težak, ali nam pruža priliku da odmah uzvratimo. Očekuje nas izuzetno teško gostovanje, ali imamo priliku da ostvarimo veliku pobedu. Moramo da zaboravimo prethodnu noć, da naučimo iz grešaka, arhiviramo taj meč i sačuvamo energiju za naredni ispit“, započeo je Pajola.
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Crno-beli su otvorili sezonu sa tri vezane pobede, ali su usledila dva poraza. Italijanski reprezentativac ipak naglašava da u ekipi nema panike i da svi razmišljaju na duge staze.
„Svi ovde smo iskusni igrači, imamo i iskusan stručni štab. Znamo da je Evroliga maraton, a ne sprint. Ni posle te treće pobede ništa nije bilo rešeno, nismo još ništa osvojili. U Evroligi stvari idu gore-dole. Naše je da nastavimo da igramo, da verujemo jedni drugima, verujemo u plan igre i slušamo stručni štab. Maraton je dug, imamo još dosta vremena pred sobom i prostor da napredujemo.“
Zbog skraćene rotacije i povreda koje su zadesile tim, igrači vodeće uloge provode dosta minuta na parketu svaka dva dana. Pajolu i saigrače to ne plaši, štaviše, u tome vide dodatni motiv.
„Jeste teško, ali volimo da se borimo sa izazovima. Mislim da to rade prave ekipa, uvek pronađu razlog i motivaciju da pređu sopstvene granice. Nedostaje nam nekoliko igrača, nismo još u punoj formi, ali tu smo da se borimo i damo 100% u svakom meču. Cilj nam je da unapredimo igru, hemiju i borimo se za pobede.“
Na prethodnoj utakmici Pajolu su usporili brzi faulovi, posebno treća lična greška u ranoj fazi meča, usled koje je morao na klupu.
„Bilo je frustrirajuće, ali to je košarka. Nekada odigraš odlično, nekada ne, najvažnije je ostati fokusiran. Napravio sam glup faul, ispao sam na desnoj strani i to je nešto što moram da popravim u svojoj igri. Učim iz grešaka.“
Na opasku novinara da je kontakt možda bio blag i da navijači nisu mislili da je bio faul, Pajola u gospodskom stilu hvali sudije i preuzima odgovornost.
„Iskreno, nisam ponovo gledao snimak, tako da ne mogu da sudim. Možda je bio blag kontakt, ne znam, ali sudije su vrhunski profesionalci. Fransisko je sjajan igrač, prošao me je na desnoj strani i morao sam bolje da reagujem. Šta je, tu je, idemo na sledeću utakmicu.“
Pred stožerom tima iz Beograda je jedno od najtežih gostovanja u Evropi, protiv uigrane i izuzetno kvalitetne ekipe Fenerbahčea. Ipak, Pajola uverava da Partizan ima čime da zapreti u Istanbulu.
„Fenerbahče je jedan od najboljih timova u ligi – veoma su iskusni, talentovani i odlično vođeni. Sigurno jedno od najtežih gostovanja. Međutim, verujem da imamo sva oružja da odigramo dobru utakmicu, damo maksimum i popravimo utisak. Na kraju ćemo podvući crtu, pogledati na semafor i videti gde smo, ali imamo sve što je potrebno da budemo konkurentni i borimo se za trijumf.“
Za kraj, Italijan se dotakao i susreta sa sunarodnikom i dobrim prijateljem Nikolom Melijem.
„Nismo se još čuli, ali smo veoma bliski i imamo sjajan odnos. Jedva čekam da ga vidim i popričam sa njim“, zaključio je Pajola.