Pajola: Frustriraju me glupi faulovi

Crno-beli su otvorili sezonu sa tri vezane pobede, ali su usledila dva poraza. Italijanski reprezentativac ipak naglašava da u ekipi nema panike i da svi razmišljaju na duge staze.

„Svi ovde smo iskusni igrači, imamo i iskusan stručni štab. Znamo da je Evroliga maraton, a ne sprint. Ni posle te treće pobede ništa nije bilo rešeno, nismo još ništa osvojili. U Evroligi stvari idu gore-dole. Naše je da nastavimo da igramo, da verujemo jedni drugima, verujemo u plan igre i slušamo stručni štab. Maraton je dug, imamo još dosta vremena pred sobom i prostor da napredujemo.“

Zbog skraćene rotacije i povreda koje su zadesile tim, igrači vodeće uloge provode dosta minuta na parketu svaka dva dana. Pajolu i saigrače to ne plaši, štaviše, u tome vide dodatni motiv.

„Jeste teško, ali volimo da se borimo sa izazovima. Mislim da to rade prave ekipa, uvek pronađu razlog i motivaciju da pređu sopstvene granice. Nedostaje nam nekoliko igrača, nismo još u punoj formi, ali tu smo da se borimo i damo 100% u svakom meču. Cilj nam je da unapredimo igru, hemiju i borimo se za pobede.“

Na prethodnoj utakmici Pajolu su usporili brzi faulovi, posebno treća lična greška u ranoj fazi meča, usled koje je morao na klupu.

„Bilo je frustrirajuće, ali to je košarka. Nekada odigraš odlično, nekada ne, najvažnije je ostati fokusiran. Napravio sam glup faul, ispao sam na desnoj strani i to je nešto što moram da popravim u svojoj igri. Učim iz grešaka.“