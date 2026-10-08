Penjaroja: Nisam došao da zamenim Željka! Navijači žele posvećen tim, od početka su očekivanja niska

„ Uzbudljivo je. To je nešto što doživite samo nekoliko puta, u malom broju tokom karijere, i to samo u određenim trenucima, kada klubu zaista dobro ide. U Srbiji je to donekle uobičajeno u pojedinim timovima, ali su me te ovacije pre neki dan iznenadile. Veoma sam zahvalan, jer je to čudan osećaj za trenera. Osećam veliku zahvalnost, to je znak da radite prave stvari ili da postoji poštovanje prema treneru, što danas nije baš uobičajeno “, istakao je katalonski stručnjak u razgovoru za Marku, u osvit gostovanja Realu (20.45, TV Arena Premium 1).

Mada, Penjaroja o kraljevskom klubu govori u superlativima, hvali trenera Pedra Martinesa , podseća na raspored Madriđana, ali veruje da Parni valjak, ako ništa drugo, posle sjajnih epizoda protiv Armanija, te u Parizu i Minhenu opet može da zadivi košarkašku Evropu. Baš u tom meču protiv Italijana, jedinom dosad u Beogradskoj areni, nekadašnji šef stručnog štaba Barselone je dočekan ovacijama, što predstavlja ogroman napredak u odnosu na prve utakmice kad je vodio tim posle odlaska Obradovića , pošto Grobari, realno govoreći, nisu želeli da ga vide, kamoli ime izgovore.

Novinar uglednog lista konstatuje kako u Srbiji postoji ogromno poštovanje prema instituciji trenera Partizan Mozzart Beta.

„Mislim da navijači veoma dobro razumeju da je uloga trenera da odvede brod u sigurnu luku. Imam utisak da navijači u Srbiji podržavaju trenera, baš kao što podržavaju i igrače, ukoliko oni konstantno pokazuju posvećenost i profesionalizam. To je nešto što se ređe viđa u Španiji. Takođe je istina da u Srbiji mogu biti ekstremni, bilo u dobrom ili lošem smislu. Imam sreće što sam trenutno u dobroj poziciji i veoma sam zahvalan na tome kako se navijači ophode prema meni“.

Penjaroja je to zaslužio, jer je prevazišao možda i najteže trenutke otkako se bavi trenerskim poslom.

„Stigao sam u veoma složenom trenutku, u veoma teškoj atmosferi. U Beogradu i Partizanu, Željko Obradović je više od najboljeg trenera u Evropi u poslednjih 25 godina. On je mnogo više od toga. Njegov odlazak je predstavljao problem, ali ja nisam otišao tamo da zamenim Željka. Otišao sam da radim svoj posao. Zatekao sam tim koji se mučio, postojao je veliki jaz između ekipe i navijača, a tim nije igrao dobro...“

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Špance je zanimalo kako je prevazišao probleme.

„Nije bilo lako. U prvih mesec i po dana, ni rezultati nisu bili sjajni. Onda smo počeli da donosimo određene odluke. Uspeo sam da podstaknem tim da se svakim danom sve više ujedinjuje i igra kao celina. Rezultati su počeli da stižu, a i atmosfera je počela malo da se menja“.

Sve uz podršku Grobara.

„Navijači vole Partizan. Pre svega, vole Partizan kada vide posvećenost, timski rad i ponos prilikom nošenja tog dresa. Preokrenuli smo situaciju i završili sezonu sasvim dobro, kako u Evroligi, tako i u ABA ligi. Iako smo izgubili finale od Dubaija, ubedljivo smo pobedili Crvenu zvezdu u polufinalu i pružili dobar otpor u finalu“.

(Star sport)

Posle tri pobede iz isto toliko kola Evrolige, jasno je da je situacija drastično popravljena.

„Prošle su dve nedelje, ali osim samih rezultata, koji su veoma važni i doneli su nam određeni mir, mada se to za dve nedelje može promeniti, jer predstoji sedam utakmica u tom periodu, najviše me raduje opšti utisak. Utisak o ujedinjenoj grupi koja igra zajedno, bez iskakanja pojedinaca u prvi plan, a navijači su zasad zadovoljni. Sada je naš zadatak da pokušamo da zadržimo to zadovoljstvo navijača učinkom tima. Kao što sam rekao, svi žele pobede, ali ono što su mi jasno stavili do znanja još od trenutka kada sam stigao jeste da najviše žele da vide posvećen tim; to je nešto što ćemo nastojati da nam bude prioritet tokom cele sezone“.

Može biti da je među crno-belima, makar u navijačkom smislu, zavladala euforija ili se polazi od pretpostavke da Partizan ima manji budžet i slabiji sastav od većine timova?

„Očekivanja od tima su svakako realna. Od samog početka, kada je reč o Partizanu, očekivanja su bila niska ili bar drugačija nego prethodnih godina, kada su sastavi timova imali zvučnija imena i veće budžete. Naravno, pobede uvek malo utiču na ljude, ali mi ostajemo čvrsto na zemlji. Znamo ko smo i svesni smo da, ako ne igramo sa gotovo 100% mogućnosti, teško možemo da se nosimo sa konkurencijom u Evroligi i istovremeno igramo u ABA ligi. Isto tako, svesni smo i da smo bolji nego što mnogi misle. Očigledno imamo problema, imamo jedan od najkraćih kadrova u ligi. Dva ključna igrača, Derek Vilis i Lamar Stivens, su van stroja, tako da nam nedostaje opcija u rotaciji. Momci veruju da mogu da se nose sa rivalima i žele da promene početne procene i mišljenja koja su vladala na startu sezone, da dokažu suprotno. Za sada pokazuju da mogu ravnopravno da igraju sa svima. Trenutno smo zadovoljni, ali videćemo kako će se stvari dalje odvijati“.

Počevši od gostovanja u Madridu.

„Real uvek vidim kao uspešan tim. Razumem ga. Jeste, izgubio je tri utakmice, ali je osvojio Superkup Evrolige. Već ima prvi trofej, a to je upravo ono što definiše Real. Odigrao je tri utakmice, ali nije uobičajeno da se prve tri igraju u gostima. Pritom, igrali su protiv tri ekipe sa velikim budžetima, koji su ozbiljni kandidati za plej-of. Bilo bi gotovo iznenađenje da se ta tri tima, od kojih je Real izgubio, ne nađu u završnici. Ipak je to Real. A prošle godine su u Madridu izgubili utakmicu u Evroligi, zar ne?“

Da, od Panatinaikosa. Sad Real ima mnogo više toga na kocki nego Partizan. Počeo je sezonu sa tri vezana poraza.

„Ovo je važna utakmica za Špance, kao i svaka druga, ali siguran sam da će jezgro ekipe staviti do znanja novim igračima da je to meč koji ne smemo da izgubimo. Što se nas tiče, pobeda ovde je veoma težak zadatak, ali došli smo da obavimo posao, da radimo ono što smo i do sada radili, i to na najbolji mogući način. Svesni težine zadatka, pokušaćemo da pružimo snažan otpor“.

Da li vas je iznenadio dolazak Pedra Martinesa među Madriđane?

„Real uvek dovodi najbolje. A Pedro je, bez sumnje, jedan od najboljih. Imali su i jednog od najboljih trenera, poput Serđa Skariola. Na kraju krajeva, takav je trenerski život. Imali su fantastičnu sezonu u ACB ligi, završili su kao prvi. U Evroligi su stigli do Fajnal-fora, a često prolazi nezapaženo – a i sam sam to iskusio – da su se sva tri centra povredila. Ljudi to kao da zaboravljaju, ali morate igrati na pobedu bez Tavaresa, Garube i Lena. Na kraju je ukus ostao gorak. Veoma mi je drago zbog Martinesa. Uvek je vodio sjajne timove – pod njim je Valensija bila odlična – ali Real Madrid je jedan od giganata evropske košarke“, pohvalno se, na kraju intervjua Marki, o narednom protivniku izrazio Đoan Penjaroja.