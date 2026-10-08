Kad je već ludo, nek bude još luđe u Madridu

Vreme čitanja: 4min | čet. 08.10.26. | 08:12
Partizan Mozzart Bet krenuo po četvrtu pobedu u Evroligi, ovoga puta igra protiv posrnulog Real Madrida (20.45) koji i dalje ne zna za trijumf u elitnom takmičenju
Košarka, a posebno Partizan, ima tu moć da čoveka dovede u stanje potpunog očaja, a zatim u euforiju za manje od mesec dana. Crno-beli tim je uradio upravo to, otpisan, kritikovan i od strane brojnih navijača okarakterisan kao sastav kvaliteta tek za Evrokup, došao je u situaciju da u naletu neverovatne energije i igre stigne u Madrid (20.45, Arena Sport) po četvrtu uzastopnu pobedu na startu Evrolige. Da stvar bude još nadrealnija, isti taj velikan Real Madrid i dalje ne zna za trijumf u elitnom takmičenju.
Teško je izanalizirati šta se sve dogodilo u taboru beogradskog tima u poslednje dve nedelje. Od činjenice da se u sezonu ušlo tiho, bez velikih izjava, bez Željka Obradovića, sa manje prodatih sezonskih karata i bez bombastičnih pojačanja, stigli smo do toga da posle samo tri odigrana kola svi moraju da se zamisle i realno priznaju da su se ogrešili o ovaj tim Partizan Mozzart Beta.
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Čima Moneke i Džerom Blosongejm su u podkastima otvoreno prognozirali crno-bele na samom dnu, dok su ih relevantni evropski košarkaški portali svrstavali van opcije za plej-in. Naravno, Real je u tim prognozama uvek bio u samom vrhu, jer to je Real Madrid. Međutim, u sveopštem ludilu ispostavilo se da je Partizan u ovom momentu možda i najspremniji tim u Evropi. Deluju najuigranije, hemija na terenu je besprekorna, uloge su podeljene skoro perfektno i svi prate svog generala Karlika Džonsa, dok veći deo lige i dalje luta u potrazi za identitetom. Pre svih, baš taj rekonstruisani Real Madrid.
20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)
Od ekipe koja je prošle godine igrala finale Evrolige, uz opšti utisak da su zaslužili i titulu da pojedine sudijske odluke nisu uticale na ishod meča protiv Olimpijakosa, stiglo se do toga da isti taj tim ispadne u četvrtfinalu ACB lige, otpusti legendarnog Serđa Skariola i na njegovo mesto dovede Pedra Martineza, koji je prethodno pravio čuda na klupi Valensije. Ipak, novouspostavljeni sistem Martineza još uvek nije profunkcionisao, a ruku na srce, ovaj Real u ovom trenutku ne deluje toliko dominantno kada je reč o čistom individualnom kvalitetu.
Dva imena se bez dileme ističu u redovima Kraljevskog kluba: Teo Maledon i Timote Luvavu-Kabaro. Prvopomenuti je apsolutni lider i neko kod koga je lopta najviše u rukama, poput Karlika Džonsa u Partizanu. Ipak, Partizan se do sada isprofilisao kao izuzetno agresivna ekipa u odbrani, posebno na spoljnim pozicijama zahvaljujući ludačkoj energiji Alesandra Pajole, Luke Vildoze, ali i Kajla Olmana, koji je pronašao svoju ulogu u sistemu Đoana Penjaroje.
S druge strane, Luvavu može da predstavlja najveću pretnju na večerašnjem meču, jer je Partizan na toj poziciji oslabljen odsustvom Lamara Stivensa, koji se i dalje oporavlja od povrede šake. Zanimljivo je da je Luvavu letos bio želja crno-belih, ali je klub iz Humske odustao od pregovora kada je Francuz zatražio platu veću od 2.000.000 dolara po sezoni.
Naravno, niko ne može da najavi duel sa Realom bez pominjanja Edija Tavaresa. Partizan tradicionalno ima ogromne probleme protiv gorostasnog centra, a navijačima je još u sećanju njegov koš za pobedu usred Beograda. Međutim, čini se da Partizan sada ima idealan odgovor u vidu preporođenog Tonjea Džekirija. Prekaljenog centra toliko dobro služi šut sa distance da bi, ukoliko nastavi u tom ritmu i u Madridu, Tavaresa mogla da sačeka paklena noć u širenju odbrane što mu je tradicionalno najslabija tačka u igri.
Realno gledano, tim iz Madrida jeste veliki favorit. Uprkos trenutnom stanju na tabeli, teško je zamisliti scenario u kom Partizan posle ovog meča ide na 4-0, a španski gigant ostaje na nuli.
Međutim, Karlik Džons i družina već su pokazali da se ne obaziru na prognoze i „realnost“. Trenutno ih nosi sopstveno pozitivno ludilo, a kada su već došli do ove tačke, neka večeras bude još luđe i neka slavni rival padne tamo gde mu se niko nije nadao i gde crno-beli tim nije slavio još od one nestvarne plej-of serije!
EVROLIGA, 4. KOLO
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Sreda
Pariz - Asvel
Četvrtak
18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)
18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)
20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)
20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)
20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)
Petak
20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)
20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)
20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)
***Kvote su podložne promenama