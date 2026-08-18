Spoljna linija Partizan Mozzart Bet zatvorena, traže se još dva krila
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 08:37
Klub iz Humske gleda ka Americi i čeka otkaze u NBA ligi
Novi Partizan Mozzart Bet dobija obrise. Neke pozicije na terenu su u potpunosti popunjene. Centri se već odavno znaju, a dolaskom Itana Tompsona zatvorena je i spoljna linija crno-belog tima. Sada se postavlja vrlo konkretno pitanje... Šta je potrebno da se ceo roster zatvori? Odgovor je: još dva krilna igrača. I to startera.
Partizan Mozzart Bet traga za dva bitna šrafa u sistemu Đoana Penjaroje. Jedan na poziciji tri, a drugi na poziciji krilnog centra. Trenutno trener Penjaroja na krilu ima Lamara Stivensa i Marija Nakića, dok je Mitar Bošnjaković napustio klub. Iako je Stivens stigao kao veliko pojačanje, ali i iznenađenje jer se nigde nije pominjao, jasno je da je potrebno još jedno jako ime na ovoj poziciji.
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Slično može da se kaže i za krilnog centra, gde je trenutno Derek Vilis, ali i povratnik Nikola Tanasković. Da bi se upotpunilo sve, potrebno je još jedno ime. Dok su na centru Kevarijus Hejs, Tonje Džekiri i Žofri Lovernj.
Zato crno-beli vredno tragaju za još dva imena, a sva je prilika da će to biti još dva američka internacionalca. Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, pripreme verovatno počinju sa ovim sastavom, uz Džabarija Parkera, koji je dobio poziv crno-belih da se pojavi na startu priprema, ali za sada još uvek nije poznato da li će se zapravo i pojaviti.
Zato je najrealnije očekivati da se dva adekvatna imena pronađu kada krene novi talas otkaza u NBA ligi kao što je to bio i slučaj sa Tompsonom koji je napustio Indijanu, jer je trenutno stanje na tržištu poprilično siromašno kada su u pitanju ove pozicije.
Kao što smo napisali, dolazak Itana Tompsona zatvorio je spoljne pozicije. Lider je svakako Karlik Džons, koji uz sebe na poziciji pleja ima Alesandra Pajolu, ali i Luku Vildozu, koji komotno može da igra i beka. Stigao je Kajl Olman, pomenuti Tompson, a sve zatvara Arijan Lakić. U tu priču ulazi i Vanja Marinković kada se bude oporavio od povrede početkom decembra.