Spoljna linija Partizan Mozzart Bet zatvorena, traže se još dva krila

Novi Partizan Mozzart Bet dobija obrise. Neke pozicije na terenu su u potpunosti popunjene. Centri se već odavno znaju, a dolaskom Itana Tompsona zatvorena je i spoljna linija crno-belog tima. Sada se postavlja vrlo konkretno pitanje... Šta je potrebno da se ceo roster zatvori? Odgovor je: još dva krilna igrača. I to startera.

Partizan Mozzart Bet traga za dva bitna šrafa u sistemu Đoana Penjaroje. Jedan na poziciji tri, a drugi na poziciji krilnog centra. Trenutno trener Penjaroja na krilu ima Lamara Stivensa i Marija Nakića, dok je Mitar Bošnjaković napustio klub. Iako je Stivens stigao kao veliko pojačanje, ali i iznenađenje jer se nigde nije pominjao, jasno je da je potrebno još jedno jako ime na ovoj poziciji.