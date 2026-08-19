Stigao i Olman, Partizan Mozzart Bet sve kompletniji

Partizan Mozzart Bet uskoro počinje pripreme za narednu sezonu, pa shodno tome igrači polako pristižu u Beograd. Odnosno, ne baš polako, pošto su u poslednja 24 sata stigla čak trojica.

Posle Alesandra Pajole i Lamara Stivensa, u prestonicu Srbije sleteo je Kajl Olman. Amerikanac će odmah biti na raspolaganju crno-belima.