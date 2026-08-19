Stigao i Olman, Partizan Mozzart Bet sve kompletniji
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Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 19:31
Posle Pajole i Stivensa, novi bek sleteo u Beograd
Partizan Mozzart Bet uskoro počinje pripreme za narednu sezonu, pa shodno tome igrači polako pristižu u Beograd. Odnosno, ne baš polako, pošto su u poslednja 24 sata stigla čak trojica.
Posle Alesandra Pajole i Lamara Stivensa, u prestonicu Srbije sleteo je Kajl Olman. Amerikanac će odmah biti na raspolaganju crno-belima.
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Momak rodom iz Bruklina je prethodne sezone igrao za Turk Telekom, sa kojim je stigao do polufinala Evrokupa, a takođe se našao u idealnoj petorci pomenutog takmičenja. Prethodno je nastupao za još dve turske ekipe, Bešiktaš i Darušafaku, dok je u periodu između 2021. i 2023. godine branio boje Pariza.
Može da pokriva pozicije i jedan i dva, s obzirom da je i u Crnoj Gori i u Turk Telekomu često bio primarni plejmejker. Ove sezone blistao je u Evrokupu, gde je beležio 14,3 poena i 3,6 asistencija po utakmici.
Prvu proveru Partizan će imati 31. avgusta protiv Zenita, a samo pet dana kasnije sledi duel sa Hapoelom. Oba meča biće odigrana iza zatvorenih vrata.
Nakon toga uslediće sada već tradicionalni Open Air turnir na Kalemegdanu, na kojem će od 11. do 13. septembra, pored crno-belih, učestvovati Fuenlabrada i Bešiktaš.
Manje od nedelju dana kasnije Partizan i Bešiktaš ponovo će se naći na istom pripremnom turniru, ovog puta u Atini, na tradicionalnom turniru „Pavlos Janakopulos“. Pored beogradskih i istanbulskih crno-belih, učestvovaće još PAOK i domaćin Panatinaikos.
Zvanično će sezonu otvoriti 25. septembra, kada će u prvom kolu Evrolige biti domaćini Olimpiji iz Milana.
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