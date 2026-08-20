Vembanjama bos na konferenciji: Dosta poštovanja sa obe strane, nismo odustajli do poslednje sekunde
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 22:34
Srbija je videla jednog od najboljih košarkaša sveta Viktora Vembanjamu, mada ne u najboljem izdanju
Srbija je preživela napetu završnicu i u prijateljskom meču pobedila Francusku sa 90:87. Imala je dvocifreno vođstvo, međutim pala je na kraju i dovela pobedu u pitanje.
Blokada Alekse Avramovića nad Silvenom Fransiskom je sve rešila, a novi meč ovih timova na programu je za tri dana u Francuskoj.
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Na konferenciju za novinare posle meča došao je kapiten Viktor Vembanjama, ali zanimljivo - bio je bos.
"Osećam se pomalo zarđalo. Još pokušavamo da uđemo u rutinu i potrebne automatizme. Borili smo se do kraja i to mi je posebno drago, jer nismo odustajali do poslednje sekunde".
Jedan novinar konstatovao je da je bilo dosta grube igre, takmičarske košarke i trčanja, mada se kapiten Trikolora nije u potpunosti saglasio sa tim.
"Ne znam kako je izgledalo sa strane, ali deluje mi da je bilo dosta poštovanja sa obe strane. Jedna situacija mi je možda bila grublja, ali mimo toga ništa specijalno nije bilo. Solidna utakmica sa obe strane"
Na pitanje koja je najveća razlika između FIBA i NBA košarke, Vembi je rekao:
"Pre svega je lopta velika razlika, ima dosta stvari koje se razlikuju u odnosu na NBA košarku, ali ova je među većim".
Posle Vembamanje, na konferenciju je došao Frederik Fotu, selektor Francuske. Pre svega, utisci posle utakmice.
"Bila je teška utakmica, ali ovo nikada nisu prijateljski susreti, uvek ima takmičarskog naboja. Moramo dosta da se popravimo, imali smo tri dana da se pripremimo za ovaj meč i moramo da nastavimo dalje".
Govorio je selektor Francuske i o poznanstvu sa Dušanom Alimpijevićem i njihovim okršajima u Evrokupu poslednjih godina...
"Dušan je jako dobar trener i vodio je jako dobar tim. Naši dueli su česti poslednjih godina, Dušan radi dobar posao".
Fotu ima mogućnost i luksuz da igra sa dvojicom sjajnih centara kakvi su Vembanjama i Gober, međutim...
"Dug je proces, moramo uvek da tražimo automatizme i rutinu zajedničkih utakmica. Imamo dosta kvalitetnih igrača, što nam daje mogućnost da igramo sa dosta različitih petorki. Nisu tu samo Gober i Vembanjama, a na nama je da izaberemo najbolju petorku".
NBA igrači moći će da igraju u avgustu, ali kada budu krenule klupske sezone neće ih biti, pa čak ni dosta asova iz Evrolige.
"Ista je pozicija za sve, za nas, Srbiju, ostale... Sezone su duge, mnogo je utakmica, franšize žele da igraju sa svojim zvezdama, a oni žele da igraju za reprezentacije. Potrebno je da nađemo najbolja rešenja za sve".