Vembanjama bos na konferenciji: Dosta poštovanja sa obe strane, nismo odustajli do poslednje sekunde

Na konferenciju za novinare posle meča došao je kapiten Viktor Vembanjama, ali zanimljivo - bio je bos.

"Osećam se pomalo zarđalo. Još pokušavamo da uđemo u rutinu i potrebne automatizme. Borili smo se do kraja i to mi je posebno drago, jer nismo odustajali do poslednje sekunde".

Jedan novinar konstatovao je da je bilo dosta grube igre, takmičarske košarke i trčanja, mada se kapiten Trikolora nije u potpunosti saglasio sa tim.

"Ne znam kako je izgledalo sa strane, ali deluje mi da je bilo dosta poštovanja sa obe strane. Jedna situacija mi je možda bila grublja, ali mimo toga ništa specijalno nije bilo. Solidna utakmica sa obe strane"

Na pitanje koja je najveća razlika između FIBA i NBA košarke, Vembi je rekao:

"Pre svega je lopta velika razlika, ima dosta stvari koje se razlikuju u odnosu na NBA košarku, ali ova je među većim".