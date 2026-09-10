Besplatna lekcija Berlinaca od 60 minuta i klasa koja deceniju i po nije viđena u Srbiji

Dovoljno je bilo 7-8 minuta pravog Berlina u petoj brzini, pa je od 4:3 za Partizan u sedmom minutu brzo došlo do 6:13 u 13. minutu. Pokušali su domaćini sa igrom "sedam na šest", a to su nemilosrdno kažnjavali gosti iz Nemačke lakim golovima na praznu mrežu. Već sredinom prvog dela meča bilo je jasno da dva boda idu za Berlin. Efikasan je bio i Mijajlo Marsenić, nekadašnji igrač Partizana, kome je pre utakmice sportski direktor Partizana Ivan Dimitrijević predao dres crno-belih — što je možda i najava da ćemo popularnog Marsu gledati u dresu Partizana naredne sezone.

Zaustavljen je bio motor Partizana na startu sezone, Izraelac Joav Lumbroso. Znao je danski stručnjak Nikolaj Krikau odakle preti najveće opasnost, pa je sprečio prodore omalenog organizatora igre i njegovu saradnju s pivotmenima.

Crno-beli su tek ove sezone u Ligi šampiona, posle 13 godina praznog hoda. Sistem takmičenja je takav da ćemo crno-bele, ako ne budu na prva dva mesta u Grupi A elitnom takmičenja Starog kontinenta (što je izvesno), gledati u Ligi Evrope gde Partizan može da bude ravnopravan rival sa većinom klubova, osim od onih iz Bundeslige.

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Simo Šijan je bio iznenađenje Gonzalesa na početku meča, počeo je na poziciji levog beka, a debi u dresu Partizana imao je i Belorus Vladislav Kuleš. Bekir Čordalija je dobro branio, imao je dva zaustavljena zicera Gidselu, ali je na drugoj strani blistao veteran Andreas Palička koji je u prvih 20 minuta već ima osam intervencija na kontu.

20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) GOG (6,75)

Napad Nemaca je delovao kao sat celo prvo poluvreme, bez izgubljenih lopti, precizan u pozicionoj igri, sa ubitačnim kontrama i polukontrama, što je zaštitni znak Lisica. Raspucani su bili i Norvežanin Tobijas Grendal i Italijan Leo Prantner. Gidsel je igrao por ručnom, ali dovoljno da publika u Pioniru vidi o kakvom se majstoru radi.

U nastavku otaljavanje posla na obe strane. Dvocifrena prednost je bila konstanta gostiju, a priliku je dobio i najnovije pojačanje, Francuz Ajmerik Zepfel. Vladislav Kuleš je sa nekoliko golova najavio velike domete, da bi mogao da predstavlja veliko pojačanje u nastavku sezone. Igrao je i Gonzales sa sedam na šest u polju, ali to su gosti iz Berlina lako kažnjavali pogocima na prazan gol. Jednostavno, razlika u brzini je bila evidentna, a Partizanu lekcije i dečje bolesti na debiju u elitnom evropskom takmičenju posle 13 godina.

Za sedam dana Partizan putuje u Porto na noge Zmajevima i tu je šansa da srpski šampion traži prve bodove u evropskom kremu. Podsetimo, u sredu je Vesprem rutinski dobio Porto na svom teremnu sa 36:28.

Matijas Gidsel je dao devet golova, a njegov imenjak Grendal osam u pobedničkom timu. Španac Aitor Arinjo je pogodio mrežu Beograđana šest puta, a Italijan Leo Pertner sedam. Mijajlo Marsenić je dao pet golova, od toga četiri u prvih 30 minuta. Andreas Palička je imao 13 intervencija. Debitant u dresu Partizana Vladislav Kuleš je postigao šest golova, koliko i robusni Austrijanac Tobijas Vagner i Nikola Crnoglavac (pet sa sedam metara), dok je Joav Lumbroso pogodio pet pet puta mrežu, a kapiten Ivan Mićić je dao četiri pogotka sa crte. Bekir Čordalija je zaustavio sedam udaraca gostima u prvih 30 minuta, a Andrej Trnavac četiri u nastavku.

EHF LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Sreda

Vesprem - Porto 36:28 (15:14)

Zagreb - Celje 31:29 (14:12)

Olborg - PSŽ 33:33 (16:18)

Kjelce - Kriens Lucern 30:29 (19:15)

Nant - Visla Plock 26:25 (11:11))

Barselona - Skanderborg 39:28 (19:13)

Magdeburg - Kolstad 37:22 (19:12)

Četvrtak

Partizan - Fikse Berlin 33:44 (15:23)

Dinamo Bukurešt - Monpelje (9:11)

PIK Seged - Kristijanštad 42:31 (22:13)

20.45: (1,10) Melsungen (14,0) Vardar (9,00)

20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) GOG (6,75)

***kvote su podložne promenama