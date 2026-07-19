Brković: Nismo u najužem krugu favorita, prvi cilj četvrtfinale, Raul nosilac projekta

Generaciji 2008. i mlađih ovo će da bude prvo veliko takmičenje. Očekivanja, ali i pritisak su veliki. Gledaćemo uskoro u Beogradu poznata rukometna prezimena – Stojković , Blečić , Stojinović , Radanović , Popović , sinove nekadašnjih rukometaša. Tu su već i trojica internacionalaca: Filip Blečić iz ljubljanskog Slovana, Veljko Pavlović iz Trimo Trebnja, dok levo krilo Damian Nikolić igra za mlađe kategorije Pari Sen Žermena.

Prethodnih godina je bio zaposlen u Rukometnom savezu Srbije, bio i generalni sekretar na Tošinom bunaru, ali se na poziv selektora A tima Raula Gonzalesa vratio radu sa mlađim kategorijama. Taj posao je obavljao i u Bahreinu i Izraelu.

Brković je u Kovilovu govorio za Mozzart Sport o očekivanjima pred šampionat u Beogradu. Nažalost, povrede remete planove, možda i ambicije. Neće biti čak trojice povređenih igrača, dok je četvrti pod znakom pitanja.

“Momčilo Simić, koji je bio najbolji pivotmen na Mediteranskim igrama, u junu se povredio, stradao je ligament kolena. Meniskus je povredio i srednji bek Vukašin Milovanović iz Metaloplastike. Igrao je za Mačvu prošle sezone i on će da propusti Evropsko prvenstvo. Takođe, Nemanja Stupar iz Škole rukometa Banjaluka se povredio u Sloveniji u maju, operisao je šaku, ali se nadamo se da će do 20. jula da dobije zeleno svetlo lekara i da nam se priključi na EP. Povredio se prošle nedelje i Strahinja Stanojlović u jednom bizarnom sudaru i on će da bude tri nedelje van terena, tako da smo i bez njega na šampionatu u Beogradu”, rekao je Brković.

Kakva su očekivanja od Orlića, gde smo u odnosu na konkurenciju, koliko možemo?

“Analizirali smo sve reprezentacije, sa mnogima smo odmerili snage, ne samo u ovom periodu nego i pre, kada su selektori bili Kažić i Kandić. I po šeširima za žreb se vidi da smo tu između šestog i 10. mesta, ali igramo na svom terenu. Nismo u najužem krugu favorita. Ambicije su nam da dođemo do četvrtfinala. To bi bio lep uspeh, posle toga je sve moguće. Imamo Nemce u prvoj fazi, oni su možda i najbolja selekcija u ovom uzrastu. Ne može da se izabere idealna grupa, pa smo gledali i ukrštanje u nastavku šampionata, kako bismo došli do prvog cilja, a to je četvrtfinale”.

Mlade srpske nade u Grupi B su sa Nemačkom, Turskom i Italijom. Prve dve utakmice u prvoj fazi takmičenja igramo na Banjici, a poslednju u Šumicama. Ako budemo među prve dve ekipe, igraćemo u nastavku u Pioniru. Ima li nestrpljenja kod momaka, očekivanja su uvek veća kada se igra kod kuće?

“Vreme je godišnjih odmora, pa ne očekujemo odmah na početku šampionata dupke punu Banjicu, ali verujemo da ćemo dobrim igrama i pobedama da nateramo ljude da dođu da nas bodre. Naš narod voli kada se pobeđuje, kada ima uspeha. Sigurno da bi pun Pionir, kao pre 22 godine, bio ostvarenje snova, ali idemo korak po korak, da dođemo do zacrtanog cilja, a to je četvrtfinale. Ovo je prvo prvenstvo na velikoj sceni za ovu generaciju. Dve godine je igrala rukomet na pesku. Potrudili smo se da igrači probiju barijeru, da se sluša himna, igra u dresu sa nacionalnim grbom. Na nama u stručnom štabu je da ih malo rasteretimo, da ne bude preveliko opterećenje, da spustimo pritisak koji donosi igranje kod kuće”.

Šta je karakteristika ove ekipe?

“Velika borba, ali i velike oscilacije. To opisuje ovu generaciju posle nekoliko meseci rada s njom. Bili smo jako loši, pa jako dobri... Ako oscilacije prebacimo u jednu konstantu, onda možemo da se nadamo velikom rezultatu”.

Koji su to rukometaši koji imaju iskustva igranja u seniorskom uzrastu?

“Većina momaka je igrala Super B ligu, što je dobra mera u ovom uzrastu. Desni bek Veljko Pavlović je drugi izbor u Trimo Trebnju kod Branka Tamšea, koji je poznat po tome da daje šansu mladima. Ima zavidnu minutažu. Uroš Perić je igrao u Dinamu iz Pančeva, Filip Marković je ulazio više puta za Metaloplastiku prošle sezone. Neki su i dalje samo u mlađem uzrastu. Tu su i momci iz Lavova, iz Mačve, iz Voždovca kod Saše Kandića, koji su bili nosioci tima u Super B ligi, a sada su prešli u Partizan – Radivojević, Gugolj i Babić. Filip Blečić je u Slovanu, ali još nije igrao za prvi tim. Priključili smo i momke koji su rođeni 2010. godine. To je lepa tradicija u kadetskoj selekciji, da ih spremamo za kasnije, da osete kako je igrati sa starijim godištem”.

Biće to i lepa odskočna daska za ulazak u svet profesionalizma?

“Naravno. Biće tu skauta, menadžera ili agenata kako se sada zovu. Pod lupom će biti. Čuće se ako budu dobro igrali. Sigurno da je ovaj šampionat velika prilika da napreduju u ovom periodu”.