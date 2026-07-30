Herojski remi Orlića u paklu Banjice protiv prvog favorita za zlato

Odlična borba našim kadeta, sjajan otpor pred frenetičnom beogradskom publikom. Golom Filipa Blečića izjednačila je Srbija na 22:22 u 50. minute, ali posle isključenja Veljka Pavlovića, kola su krenula nizbrdo. Nemačka odgovara sa 2:0, Mihajlo Popović ne koristi sedmerac. Pavlović opet daje nadu Srbiji. Činilo se da je kraj. Stigli smo na "minus jedan" na 71 sekundu pre kraja golom Gugolja sa sedam metara - 26:27, a posle tajm-auta Nemačka, uzimamo loptu, a Pavlović na prazan gol trese mrežu.

Još jednu šansu su Nemci prokockali, naš golman Adrijan Rivera je odbranio uz zvuk sirene, za veliku radost naših nada.

Smušen početak Orlića, sa mnogo tehničkih grešaka i Nemci su poveli sa 5:1 u šestom minutu. Posle tajm-auta Aleksandra Brkovića, brzo su naše nade zaigrale mnogo bolje. Raspucao se levi bek Filip Blečić, ton igre u napadu davao je srednji bek Uroš Gugolj, standardno opasan po gol rivala je bio i levoruki Veljko Pavlović. Odbrana je bila granitna od sredine prvog poluvremena, dok je opet sjajan na golu bio Vanja Radivojević.

Imala je Nemačke dva-tri gola viška do finiša poluvremena, kada je Uroš Perić prvi put izjednačio na meču. Banjice su eksplodirale, kao naked frenetična podška iz hrama beogradskog rukometa davala je krila našim rukometašima.

U nastavku opet su Nemci bolje krenuli, naše nade su non-stop jurile prednost, disali za vratom i na kraju herojskom borbom stigli do boda.

U prvom meču drugog kola Grupe B, Italija je ubedljivo dobila Italiju sa 41:23.

Filip Blečić je bio najefikasniji igrač utakmice sa devet golova, dok je šest delo Veljka Pavlovića, četiri Vukašina Babića, a tri kapitena Uroša Perića. Vanja Radivojević je imao devet intervencija, a Adrijan Legat Rivera četiri. Kod Nemaca je Toma Gadža dao šest pogodaka, pet Len Štrobel , a po četiri Julijus Ejsand i Martin Elze. Golmani su imali devet odbrana, pet Tobijas Dengler, a četiri Tjovert Naksted.